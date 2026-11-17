Ştiţi foarte bine că în privinţa echipei noastre reprezentative nu mă încearcă nici urmă de optimism, nici măcar acum, după ce rezultatul din meciul retur cu Polonia le-a dat specialiştilor în lins clanţele Federaţiei un prilej cu totul nesperat de înviorare. Privit în ansamblu, jocul naţionalei noastre n-a fost deloc strălucitor, iar faptul că finalul ne-a fost favorabil ţine în mare măsură de noroc şi poate şi de evidenta desconsiderare a adversarului cu care polonezii s-au prezentat pe teren. Cam în felul în care îi tratăm şi noi pe finlandezi, să zicem, după ce le administrăm vreun 9-0. Pe bune, n-am înnebunit: lucrul s-a petrecut în 1973, la Bucureşti! Pe de altă parte, vedeta absolută a acestei întâlniri, Lewandowski, de când a devenit superstar „american”, este în mod evident descalificat, prin comparaţie cu vremea când strălucea la Barcelona. Aş zice chiar că n-a suflat în faţa fundaşilor noştri, cărora chiar trebuie să le aducem mulţumiri sincere pentru o evoluţie cum aproape că nu mai speram să vedem. Rămâne însă să avem şi o confirmare în meciul de diseară, din Bosnia, unde datele confruntării vor fi complet diferite: ăştia sunt turbaţi acasă, iar în plus vin şi după o înfrângere la limită, după un meci în care erau cât pe ce să răstoarne un 3-0, faptul că nu au reuşit şi golul egalării fiind doar ghinion curat. În acest final de preliminarii, s-au înregistrat nişte rezultate surprinzătoare, precum Spania – Anglia 2-3 sau Bulgaria – Islanda 0-5, iar unele de-a dreptul uluitoare, în cap cu Portugalia – Danemarca 1-4 ori Belgia – Italia 4-1. Astea însă nu ne alină propriile dureri de după acel 6-0 din Polonia. Iar ceea ce se vântură din surse oficiale, cum că am putea evita ultimul loc în grupă este doar o altă fumigenă lansată în ochii fraierilor: ca să se întâmple asta, e musai să batem în Bosnia, iar Polonia să nu bată Suedia. Mă îndoiesc că putem scoate măcar un egal (care oricum nu ne ajută) în Bosnia, iar asta transformă victoria cu Polonia într-un accident. Fericit, e drept, dar totuşi accident!