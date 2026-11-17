Un accident aparent banal, doar cu pagube materiale, a luat o turnură neașteptată după ce la unul din autoturismele implicate a izbucnit un foc violent.

S-a întâmplat luni seară, în jurul orei 19.00, pe raza satului Poiana, comuna Zvoriștea.

Din primele cercetări ale poliției a rezultat că șoferul unei autoutilitare Renault, care circula pe DC 54, de pe raza satului Poiana, comuna Zvoriștea, într-o curbă la dreapta a pătruns pe contrasens și acroșat ușor un autoturism BNW, condus de un șofer din satul Călugăreni, comuna Adâncata.

În timp ce cei doi șoferi implicați în tamponare purtau discuții în vederea soluționării pe care amiabilă a evenimentului rutier, dinspre autoturismul BMW, cu motorul pornit, s-a auzit o pocnitură, moment în care acesta a fost cuprins de flăcări. Incendiul foarte puternic s-a extins și la autoutilitara marca Renault, fără ca vreun martor ocular să poată face ceva.

Două autospeciale de stingere ale ISU Suceava au intervenit pentru a stinge violentul incendiul.

Cauza probabilă a producerii incendiului este un scurtcircuit.

Polițiștii au soluționat evenimentul ca o tamponare, mai ales după ce au constatat că cei doi șoferi nu erau băuți.