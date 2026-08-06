Umor la… Humor – 36! (2)

Festivalul Internațional de Grafică Satirică și Literatură Umoristică ,,Umor la… Gura Humorului’’, iulie 2026
- Secțiunea ,,Literatură umoristică’’ – Epigramă
Iată câștigătorii și câteva dintre epigramele lor…
Tema: PROPAGANDĂ
Locul I: Nicolae BUNDURI – Brașov
PROPAGANDĂ ȘEFULUI
Pe șeful meu, cel bun și drept
Cu vorbe mari eu îl alint,
Iar dacă spun că-i și deștept
Mă minunez cât pot să mint!
DE LA TRIBUNA PARLAMENTULUI
Pe-un deputat mai ,,competent’’,
Cu calitatea lui firească,
L-am lăudat în Parlament…
De cât p’aci să se trezească!
AM BĂTUT TOBA
Propagandă amoroasă
Soaței i-am făcut, haihui:
Eu am zis că e focoasă,
Iar vecinul: – Mie-mi spui?!
***
Locul II: Gheorghe BÂLICI – Chișinău
PRIVIND CONGRESUL TELEVIZAT AL PARTIDULUI
Asculți idee și concept
Și-ncepi să râzi, ca la comandă,
Când vezi că unicul deștept
E-un prost ce-și face propagandă!
SACRIFICIUL SUPREM
Când e politica atee
Și propaganda urlă bine,
Omori prin luptă o idee…
Sau te omoară ea pe tine!
HAZ DE NECAZ
Cu propaganda, recunoști,
Partidul ne făcuse proști,
De-ajuns-am, pe cărări oculte,
Să ne prostească, azi, mai multe!
***
Locul III: Mihai LUNGESCU – Târgu Jiu
PROPAGANDA – DEFINIȚIE
Când vădită, când ocultă,
E rețeta consacrată
Care vinde marfă multă…
Și mai toată expirată!
ATENȚIONARE
A ținut să mă prevină
Doamna ce-o doream la pat:
,,Propaganda n-o să țină…
După ce m-am dezbrăcat!’’
PROPAGANDĂ ÎN CAMPANIE
Ne promise, ca-n Apus,
Libertate, bunăstare
Și-a țintit atât de sus…
C-am rămas cu ochii-n soare!
***
Premiul Special ,,Cornel Udrea’’:
Radu PĂCURAR – Cluj-Napoca
PROPAGANDĂ TIP BANDWAGON
E gândită pentru turme,
Vorbe-alese, în răspăr;
Poate să conțină urme,
Foarte vagi… de adevăr!
PUI DE LEI
Eroi au fost… și-s azi slăviți
Că ne-au redat independența;
,,Eroii’’ de-astăzi, diferiți,
Se luptă cu… audiența!
***
Mențiunea I: Ioan MAMAISCHE – Botoșani
PRECIZARE
De la romani s-a propagat
Că ,,adevărul e în vin!’’
Și n-am motive să-i combat,
Atâta timp cât… nu-i puțin!
***
Mențiunea II: Dan NOREA – Constanța
BUGETARUL
Cu pile, zice-o propagandă
C-aș fi ajuns funcționar,
Dar pentru post mă recomandă
Licența mea… și-un văr primar!
***
Mențiunea III: Ion DIVIZA – Chișinău
SE ZICE CĂ PROPAGANDA TE PROSTEȘTE
Vorbind urât de Tanda sau de Manda
Cu siguranță, fraților, greșiți:
Nu poate să-i prostească propaganda,
Când ea din start mizează pe tâmpiți!
***
Premiul ,,Smiling City’’ (promovarea orașului Gura Humorului): Nicolae BUNDURI – Brașov
ORAȘUL GURA HUMORULUI
Iubit pentru dulcele grai,
Cu zâmbet și spirit divin,
Humorul e-o Gură de Rai
Când este și-o Gură de vin!
SMILING CITY
Cu epigrama lui hilară
Și zâmbetul atrăgător,
Deși e-n margine de țară,
HUMORU-i centru de umor!
Felicitări și mulțumiri tuturor participanților!
Până săptămâna viitoare vă doresc să fiți iubiți, iubind!