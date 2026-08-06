Umor la… Humor – 36! (2)

Festivalul Internațional de Grafică Satirică și Literatură Umoristică ,,Umor la… Gura Humorului’’, iulie 2026

Secțiunea ,,Literatură umoristică’’ – Epigramă

Iată câștigătorii și câteva dintre epigramele lor…

Tema: PROPAGANDĂ

Locul I: Nicolae BUNDURI – Brașov

PROPAGANDĂ ȘEFULUI

Pe șeful meu, cel bun și drept

Cu vorbe mari eu îl alint,

Iar dacă spun că-i și deștept

Mă minunez cât pot să mint!

DE LA TRIBUNA PARLAMENTULUI

Pe-un deputat mai ,,competent’’,

Cu calitatea lui firească,

L-am lăudat în Parlament…

De cât p’aci să se trezească!

AM BĂTUT TOBA

Propagandă amoroasă

Soaței i-am făcut, haihui:

Eu am zis că e focoasă,

Iar vecinul: – Mie-mi spui?!

***

Locul II: Gheorghe BÂLICI – Chișinău

PRIVIND CONGRESUL TELEVIZAT AL PARTIDULUI

Asculți idee și concept

Și-ncepi să râzi, ca la comandă,

Când vezi că unicul deștept

E-un prost ce-și face propagandă!

SACRIFICIUL SUPREM

Când e politica atee

Și propaganda urlă bine,

Omori prin luptă o idee…

Sau te omoară ea pe tine!

HAZ DE NECAZ

Cu propaganda, recunoști,

Partidul ne făcuse proști,

De-ajuns-am, pe cărări oculte,

Să ne prostească, azi, mai multe!

***

Locul III: Mihai LUNGESCU – Târgu Jiu

PROPAGANDA – DEFINIȚIE

Când vădită, când ocultă,

E rețeta consacrată

Care vinde marfă multă…

Și mai toată expirată!

ATENȚIONARE

A ținut să mă prevină

Doamna ce-o doream la pat:

,,Propaganda n-o să țină…

După ce m-am dezbrăcat!’’

PROPAGANDĂ ÎN CAMPANIE

Ne promise, ca-n Apus,

Libertate, bunăstare

Și-a țintit atât de sus…

C-am rămas cu ochii-n soare!

***

Premiul Special ,,Cornel Udrea’’:

Radu PĂCURAR – Cluj-Napoca

PROPAGANDĂ TIP BANDWAGON

E gândită pentru turme,

Vorbe-alese, în răspăr;

Poate să conțină urme,

Foarte vagi… de adevăr!

PUI DE LEI

Eroi au fost… și-s azi slăviți

Că ne-au redat independența;

,,Eroii’’ de-astăzi, diferiți,

Se luptă cu… audiența!

***

Mențiunea I: Ioan MAMAISCHE – Botoșani

PRECIZARE

De la romani s-a propagat

Că ,,adevărul e în vin!’’

Și n-am motive să-i combat,

Atâta timp cât… nu-i puțin!

***

Mențiunea II: Dan NOREA – Constanța

BUGETARUL

Cu pile, zice-o propagandă

C-aș fi ajuns funcționar,

Dar pentru post mă recomandă

Licența mea… și-un văr primar!

***

Mențiunea III: Ion DIVIZA – Chișinău

SE ZICE CĂ PROPAGANDA TE PROSTEȘTE

Vorbind urât de Tanda sau de Manda

Cu siguranță, fraților, greșiți:

Nu poate să-i prostească propaganda,

Când ea din start mizează pe tâmpiți!

***

Premiul ,,Smiling City’’ (promovarea orașului Gura Humorului): Nicolae BUNDURI – Brașov

ORAȘUL GURA HUMORULUI

Iubit pentru dulcele grai,

Cu zâmbet și spirit divin,

Humorul e-o Gură de Rai

Când este și-o Gură de vin!

SMILING CITY

Cu epigrama lui hilară

Și zâmbetul atrăgător,

Deși e-n margine de țară,

HUMORU-i centru de umor!

Felicitări și mulțumiri tuturor participanților!

Până săptămâna viitoare vă doresc să fiți iubiți, iubind!