Ultimul tango la Buenos Aires

În timp ce noi ne lingeam rănile, în timp ce Ronaldo mușca din ”dușman” cu o scrisoare concepută după rețetarul lui Trump, Messi ce-mi făcea? Păi Messi se retrăgea de la naționala Argentinei. Noaptea, cu toții! Cu toți cei care i-au fost alături în tricoul naționalei, cu toți argentinienii la stadion, sau pe străzi, sau la televizor. Și cu niște adversari benigni din Benin. Că au făcut și alții greșeala de a-i invita pe nemți pe la diverse evenimente și s-au trezit cu plasa plină. E drept, europenii erau puțin ocupați. Și ai noștri ar fi fost buni la așa ceva, nu deranjam pe nimeni, sigur dădea Messi gol și din acțiune. Cu Benin nu i-a ieșit, deși a încercat din toate pozițiile, și de la distanță, dar s-au încăpățânat portarii, și din alunecări de vârf, dar mingea a ocolit poarta. A dat totuși din penalty, ca să fie toată lumea mulțumită. A mai dat și o centrare de gol din corner, a vrut să intre în combinație cu Nico Paz, numai că ăsta micu a dat el la poartă cu stângul și bine a făcut. A fost un 3-0 destul de muncit și chiar mă gândeam că e ceva să fii fotbalist în Benin și să iei parte la un așa eveniment planetar, însă la final gazdele n-au mai fost deloc amabile. Practic, i-au eliminat total pe africani de la sărbătoarea lui Messi, n-au putut ăia să pună și ei o poză pe rețele, cel puțin nu cu personajul principal. Păcat de aroganța asta. Dincolo de fotbal, s-a cântat, s-a dansat, s-au ținut discursuri, s-a plâns, s-a desenat pe cer… Messi a fost înconjurat de prieteni, de familia sa tradițional numeroasă, de iubirea tuturor argentinienilor. Și, să fim corecți, a primit și o scrisoare frumoasă de la Ronaldo, ce pare a avea un viitor în stilul epistolar. Asta a fost, o carieră, oricât de lungă și de plină, se mai și termină. Dar ce carieră! Nu mai pun cifre, sunt prea seci, mai degrabă aș aminti că trofeele de la naționala mare au fost precedate de alea de la tineret, Messi fiind campion mondial și acolo, plus campion olimpic! A bifat tot ce se putea bifa și a încheiat cu titlul de Doctor Honoris Causa, decernat de Universitatea din Buenos Aires. Poate că nu i-a plăcut școala, dar uite că l-a plăcut școala pe el!