Ucrainean reținut în arestul IPJ Suceava după ce a condus băut un autoturism fără RCA și ITP

Un ucrainean în vârstă de 38 de ani a ajuns în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, vineri, pentru conducere sub influența alcoolului, după ce cu câteva ore înainte a fost prins băut la volanul unui autoturism, în municipiul Rădăuți.

Tot pe 30 octombrie, dar în jurul orei 00:30, o patrulă formată din polițiști și jandarmi, aflată în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza municipiului Rădăuți, pe strada Putnei, a oprit un autoturism Ford pe strada Ion Creangă din Rădăuți.

Șoferul s-a conformat semnalului iar la volan a fost identificat cetățeanul ucrainean, în vârstă de 38 de ani, care mirosea a alcool.

Aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,93 mg/l alcool în aerul expirat, adică o alcoolemie mare, care se poate apropia de valoarea de 2 la mie, în sânge.

Bărbatul a fost condus la Spitalul Municipal Rădăuți, unde i-au fost recoltate două mostre biologice de sânge la interval de o oră, în vederea stabilirii cu exactitate a prezenței în organism a alcoolului.

După verificarea autoturismului Ford, an de fabricație 2005, a rezultat că acesta nu avea încheiată o poliță de asigurare obligatorie tip RCA iar inspecția tehnică periodică era expirată.

Pe lângă dosarul penal pentru comiterea infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, cetățeanul ucrainean a fost amendat cu 2000 de lei, fiindu-i reținut certificatul și plăcuțele de înmatriculare.