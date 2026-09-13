Ucrainean reținut în arest după ce s-a împotrivit unui echipaj rutier care încerca să îi verifice alcoolemia

Polițiștii de la Rădăuți au luat măsura reținerii în arest a unui cetățean ucrainean cu care au avut de furcă acum câteva zile, fiind necesară încătușarea acestuia. Reținerea în arest a venit după ce probele biologice de sânge au confirmat că ucraineanul, care a condus un Mercedes pe străzile din Rădăuți, era băut.

Pe 8 septembrie, în jurul orei 22.10, echipajul de serviciu de la Poliția municipiului Rădăuți a identificat, pe strada Piața Unirii, un Mercedes-Benz înmatriculat în Ucraina despre care existau date că fusese implicat într-un eveniment rutier (tamponare) și exista suspiciunea că cel de la volan era băut.

Șoferul suspect a fost oprit după o scurtă urmărire, polițiștii constatând că bărbatul mirosea a alcool.

În acea seară s-a încercat testarea cu aparatul etilotest de mai multe ori, însă ucraineanul nu a reușit să efectueze până la capăt testarea.

Mai mult, bărbatul, în vârstă de 40 de ani, a început să aibă un comportament agresiv fizic și verbal, motiv pentru care polițiștii au intervenit pentru încătușarea acestuia.

În acea noapte, cetățeanul ucrainean a ajuns la Spitalul Municipal Rădăuți, unde i s-au recoltat două probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge.

Buletinul emis de Serviciul de Medicină Legală Iași a confirmat că inculpatul era în stare avansată de ebrietate, 1,93 proba I, respectiv 1,71 proba II.

Prin ordonanța emisă vineri, 11 septembrie, față de cetățeanul ucrainean în vârstă de 40 de ani s-a dispus reținerea în arestul IPJ Suceava, pentru 24 de ore.