Ucrainean depistat cu o bicicletă furată din Germania, mai scumpă decât multe din mașinile la mâna a doua

Polițiștii de frontieră suceveni au descoperit o bicicletă pe care autoritățile germane au declarat-o furată la începutul lunii septembrie. Bicicleta costă mai mult decât multe din mașinile de pe piața vehiculelor uzate, având o valoare de aproximativ 4.000 de euro.

Sâmbătă, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret s-a prezentat pentru control un cetățean ucrainean, în vârstă de 2l de ani. Acesta călătorea cu un autoturism înmatriculat în Ucraina iar la controlul mai amănunțit, printre bagaje, tânărul avea și o bicicletă dezasamblată, în folie, pentru care nu a putut prezenta documente justificative.

În urma verificărilor efectuate a fost constatat faptul că bicicleta figurează ca fiind furată din Germania, alertă introdusă de autoritățile germane în data de 08 septembrie 2026.

Bicicleta fost indisponibilizată la sediul instituției în vederea continuării cercetărilor, iar dosarul penal deschis în această fază a anchetei este de ”tăinuire”. Tânărul trebuie să dea explicații în fața anchetatorilor de unde are bicicleta.

Bunul va fi returnat pe cale procedurală proprietarului de drept.