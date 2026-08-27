Ucis cu violență, va fi îngropat, a doua oară, cu onoruri militare

Vor fi momente unice în seara zilei de vineri, 28 august, și mai cu seamă sâmbătă, 29 august, la Mănăstirea Arbore.

Ctitorul acestui monument istoric, Hatmanul Luca Arbore, va fi așezat în locul unde își va dormi somnul de veci.

Liniștea i-a fost ”tulburată” acum trei ani, cu ocazia unor lucrări importante care au vizat biserica.

Protosinghelul Porfirie Pescaru, starețul Mănăstirii Arbore, a detaliat cum au fost descoperite osemintele lui Luca Arbore, iar analizele ulterioare au arătat că a avut parte de o moarte violentă.

”În urma începerii lucrărilor de restaurare, din 2023, s-au făcut săpături în Biserica Monument UNESCO. Și în urma săpăturilor s-a umblat în mormântul ctitorului mănăstirii și s-au găsit osemintele lui Luca Arbore. Atunci când au fost găsite, exista o secțiune la vertebra 3, care arăta exact că el a fost decapitat. Aceste oseminte s-au trimis și la institut în București, unde s-au făcut analize atât ale osemintelor lui Luca Arbore, cât și ale soției și ale copiilor. În biserică s-au găsit 17 morminte, împreună cu cele ale lui Luca.

El a avut 11 fete și 5 băieți, iar cu soție toți au fost mormântați aici, în biserica pe care a ctitorit-o, la 1502. Biserica a fost ctitorită în timp de șase luni de zile și apoi a fost pictată într-o perioadă, nu se specifică exact, dar posibil 20 de ani”, a arătat starețul Mănăstirii Arbore.

Protosinghelul Porfirie Pescaru, starețul Mănăstirii Arbore

Acuzat de trădare, a fost decapitat fără nici un fel de judecată

Ceea ce se știa din cronicile vremii de acum 500 de ani s-a confirmat cu ocazia analizelor științifice din ziua de astăzi, și anume că Luca Arbore a avut parte de o moarte extrem de cruntă.

”Din păcate, moartea lui Luca Arbore a fost una foarte tragică. După ce a fost generalul armatei lui Ștefan cel Mare, în timpul lui Ștefăniță a fost tutorele politic al Moldovei, iar Ștefăniță, fiind minor, nu avea cum să conducă Moldova, atunci el a fost cel care a condus.

Practic, cronicile vremii specifică, dar și istoricii actuali confirmă că a fost cel mai mare diplomat al vremii, pentru că în acea perioadă Moldova nu a avut nici o problemă, nici un conflict.

Din păcate, în momentul când Ștefăniță preia tronul Moldovei, influențat de băieții tineri, dar și de Imperiul Polon, îl acuză pe Luca Arbore de trădare și, după cum spune cronicarul Grigore Ureche, fără judecată și fără să se afle cu adevărat pentru ce a fost acuzat de trădare, a fost decapitat”, a mai arătat protosinghelul Porfirie Pescaru.

Aici va fi reînhumat Hatmanul Luca Arbore

Luca Arbore ”va fi repus în drepturile sale firești”

Autor și al unei cărți intitulate ”Hatmanul Luca Arbore, tutorele politic al Moldovei”, starețul Mănăstirii Arbore a explicat și în ce constau evenimentele programate pentru zilele de 28 și 29 august.

”Vineri și sâmbătă, va fi repus în drepturile sale firești, ca să spunem așa. Ceremonia va avea două zile dedicate. Vineri, începând cu ora 19.00, va avea loc o procesiune cu osemintele lui Luca Arbore, dar și cu moaștele Sfântului Ioan Botezătorul, care este ocrotitorul acestei Sfinte Mănăstiri. De altfel, și hramul a fost ales de către Luca, deci și ocrotitorul ctitorului Mănăstirii, al lui Luca. Se vede lucrul acesta în tabloul votiv.

Și va fi o procesiune începând cu ora 19.00 și osemintele vor fi așezate în biserică pe un catafalc pregătit special în acest sens.

Iar sâmbătă, când va fi și ziua hramului Mănăstirii, va fi prezentă Armata Română, cu gardă de onoare, care va păzi catafalcul în timpul liturghiei, apoi sicriul va fi scos din biserică și pus pe altarul de vară, unde va avea loc slujba de reînhumare și apoi va fi adus înapoi în acest mormânt, care a fost pregătit de către el. S-au modificat anumite lucruri ca să poată să vadă și vizitatorii exact sicriul cu osemintele lui Luca Arbore. Deci ele vor fi așezate înapoi în mormânt”, a mai menționat protosinghelul Porfirie Pescaru.

Aici va fi reînhumat Hatmanul Luca Arbore

Un eveniment special, unic și istoric

Starețul Mănăstirii Arbore a ținut să menționeze că evenimentele de vineri și sâmbătă vor fi nu doar speciale, ci și cu adevărat înălțătoare pentru biserică și pentru întreaga comunitate din zonă, dar nu numai.

”Este un eveniment special pentru Mănăstirea Arbore din toate punctele de vedere. Este un eveniment unic, dar și istoric, pentru că lucrul ăsta nu se va mai întâmpla niciodată. Și practic spunem că Dumnezeu a rânduit așa să se ridice o nedreptate.

Această acuzare de trădare a fost pe nedrept formulată în acea perioadă. Nu se făceau atât de multe judecăți să se vadă dacă este adevărat sau nu este adevărat. Dar dacă era adevărat acest lucru, în istorie se putea vedea. Dar Luca Arbore nu a greșit cu nimic față de Ștefăniță”, a concluzionat starețul Mănăstirii Arbore.