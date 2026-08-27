Turul României aduce la start 23 de echipe din 16 țări și una dintre marile figuri ale ciclismului mondial: Elia Viviani, în stafful echipei naționale a Italiei

Elia Viviani, campion olimpic, prezent în cadrul Turului ca manager al echipei naționale a Italiei

București, 27 august 2026 – Turul României, cea mai prestigioasă competiție ciclistă din țară și una dintre cele mai importante din Sud-Estul Europei, aduce la start 23 de echipe din 16 țări, ediția din acest an reunind aproximativ 150 de cicliști care vor parcurge peste 800 de kilometri, în 5 zile și 5 etape, între 9 și 13 septembrie.

La startul competiției care va avea loc în Chișinău, Republica Moldova, se vor afla echipe din Albania, Austria, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Grecia, Italia, Moldova, Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, România, SUA, Turcia și Ungaria. Lotul de participanți include 10 echipe continentale, 8 echipe de club și 5 echipe naționale, într-o formulă care aduce împreună rutieri tineri, echipe cu experiență internațională și nume relevante din ciclismul european.

„Prezența a 23 de echipe din 16 țări confirmă interesul tot mai mare pentru Turul României. Ne bucurăm că publicul va putea vedea la start sportivi din atât de multe țări, într-o competiție care crește de la an la an și care duce mai departe tradiția ciclismului de șosea din România”, a menționat Cătălin Sprinceană, Președintele Federației Române de Ciclism.

Una dintre aparițiile ediției din acest an este prezența lui Elia Viviani, unul dintre cei mai importanți cicliști italieni ai generației sale.

Campion olimpic la omnium la Rio 2016, triplu medaliat olimpic și triplu campion mondial pe pistă, Viviani are în palmares victorii de etapă în toate cele trei Mari Tururi și titlul de campion european pe șosea în 2019. După o carieră de 16 ani la cel mai înalt nivel, Viviani deschide acum un nou capitol ca manager al echipei naționale a Italiei, aducând în acest rol experiența unui campion care a cunoscut succesul atât pe șosea, cât și pe pistă.

Ediția din acest an reunește 10 echipe continentale UCI (Union Cycliste Internationale), din Turcia, Polonia, SUA, Italia, Olanda, România, Ungaria, Austria și Grecia. Acestea sunt:

Spor Toto Cycling Team – Turcia

– Turcia Mazowsze Serce Polski – Polonia

– Polonia APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery – SUA

– SUA Vega – Vitalcare – Dynatek – Italia

– Italia Universe Cycling Team – Olanda

– Olanda Mentorise Teem CCN – România

– România Team United Shipping – Ungaria

– Ungaria Wibatech Lubelskie Perła Polski – Polonia

– Polonia Schwingshandl Intralogistics – Austria

– Austria A.S. Ioanninon – P&I – Grecia

Prezența acestor echipe crește nivelul competitiv al cursei și aduce în pluton sportivi obișnuiți cu ritmul competițiilor internaționale, cu experiență în curse pe etape și în contexte tactice complexe.

Pe lângă echipele continentale, la Turul României 2026 participă și 8 echipe de club, reprezentând Bulgaria, Ungaria, Belgia, Monaco, Norvegia și România:

Hemus – 1896 – Bulgaria

– Bulgaria Kőbánya Cycling Academy – Ungaria

– Ungaria Kings of the Flemish Mountains – Belgia

– Belgia UC Monaco – Monaco

– Monaco NCF Region Vest – Norvegia

– Norvegia CSU – Universitatea de Vest din Timișoara – România

– România AJ CICLISM EURIAL SAFETYCAR CLUJ – România

– România Dinamo – BikeXpert Racing Team – România

Nu în ultimul rând, cinci echipe naționale vor fi anul acesta prezente în Turul României, respectiv echipele naționale ale României, Italiei, Republicii Moldova, Albaniei și Bosniei și Herțegovinei.

Turul României 2026 se desfășoară între 9 și 13 septembrie și include 5 etape, pe un traseu de peste 800 de kilometri. Pentru prima dată, competiția pornește din afara granițelor României, respectiv din Chișinău. Evenimentul debutează cu prezentarea oficială a echipelor pe 8 septembrie, la Chișinău, iar prima etapă, Chișinău – Ungheni, se desfășoară pe 9 septembrie. Traseul continuă apoi în România, cu etapele Iași – Piatra Neamț, Piatra Neamț – Băile Balvanyos, Brașov – Ploiești și se încheie pe 13 septembrie cu circuitul final din București.

Program și traseu Turul României 2026

8 septembrie – Prezentarea Echipelor – Chișinău

9 septembrie – Etapa 1 – Chișinău – Ungheni

10 septembrie – Etapa 2 – Iași – Piatra Neamț

11 septembrie – Etapa 3 – Piatra Neamț – Băile Balvanyos

12 septembrie – Etapa 4 – Brașov – Ploiești

13 septembrie – Etapa 5 – Circuit București

Programul complet și traseul integral al Turului României 2026 sunt disponibile pe www.turulromaniei.ro. Spectacolul ciclist va putea fi urmărit în direct la TV pe Prima Sport, precum și pe paginile oficiale de Facebook Tour of Romania și Auchan România, iar rezumate zilnice vor fi difuzate de TVR Sport.

Sponsorii evenimentului:

Partener principal și coorganizator: Auchan România

Parteneri instituționali: Agenția Națională pentru Sport, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova

Premium Partners:

Snickers – tricoul galben

Stay Strong – tricoul verde

Elit – tricoul roșu

Cris-Tim – tricoul cu buline

Axe și Clear – tricoul alb

Leroy Merlin – tricoul gri

Orange – tricoul portocaliu

Supporting Partners: Pizza Guseppe, Pepsi, Home Garden, Hellmann’s, Born Winner, Dorna, Colgate.

Friends of the Tour: Hochland, Aquila, Gold Nutrition, Balvanyos Resort

Mașina oficială: Suzuki

Partener tehnic: Bellotto

Parteneri media: Prima Sport, TVR Sport

Despre Turul României

Inspirată de Turul Franței, publicația „Revista Automobilă” a organizat, în 1910, Circuitul Munteniei, pe ruta București-Sinaia-Târgoviște-București, însă competiția a fost pusă pe pauză 3 ani mai târziu, din cauza Primului Război Mondial. În 1934, ziarul „Sportul Zilnic” a reluat ideea, organizând prima competiție ciclistă națională – Turul României, supranumită și „Mica Buclă”. Competiția figurează în calendarul Uniunii Cicliste Internaționale din 2008, iar din 2019 este organizată în parteneriat cu Auchan România. Mai multe informații despre Turul României 2026 pe: www.turulromaniei.ro și pe pagina oficială de Facebook: https://www.facebook.com/tourofromaniaofficial.