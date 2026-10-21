Turiștii care vor să viziteze Țara Dornelor pot lua legătura cu „Dorni”, asistentul virtual care oferă informații despre această destinație

Turiștii care plănuiesc să viziteze Țara Dornelor au la dispoziție un nou instrument digital pentru a obține informații despre destinație.

Cei care doresc să descopere Țara Dornelor pot apela la „Dorni”, asistentul virtual dezvoltat pentru a oferi informații utile vizitatorilor interesați de atracțiile și serviciile turistice din zonă.

Disponibil pe site-ul oficial al destinației, redescopera-taradornelor.ro, „Dorni” răspunde întrebărilor despre unități de cazare, restaurante, experiențe locale și activități pe care turiștii le pot include în itinerariile lor. De asemenea, în această perioadă, asistentul poate fi accesat prin intermediul totemurilor turistice amplasate în municipiul Vatra Dornei.

„Dorni” a fost conceput pentru a facilita accesul la informații și pentru a-i ajuta pe vizitatori să își organizeze mai ușor șederea în Țara Dornelor, în funcție de interesele și preferințele proprii.

Reprezentanții Organizației de Management al Destinației (OMD) Țara Dornelor precizează că răspunsurile asistentului sunt generate automat cu ajutorul inteligenței artificiale, iar sistemul se află în continuă îmbunătățire. Echipa OMD lucrează pentru a actualiza și completa informațiile, astfel încât „Dorni” să poată răspunde cât mai bine solicitărilor utilizatorilor.

Turiștii sunt încurajați să testeze asistentul, să adreseze întrebări despre destinație și să revină cu solicitări suplimentare atunci când răspunsurile nu oferă toate informațiile necesare. Interacțiunile contribuie la identificarea aspectelor care trebuie îmbunătățite.

În situațiile în care informațiile căutate nu sunt disponibile sau răspunsurile nu sunt suficient de precise, utilizatorii pot lua legătura cu echipa OMD Țara Dornelor prin intermediul paginii oficiale de Facebook.