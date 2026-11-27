Ședința Consiliului Local al municipiului Suceava a fost marcată de un moment extrem de tensionat, după ce aleșii locali au respins proiectul de rectificare bugetară prin care urmau să fie introduse în buget sumele alocate de la bugetul de stat pentru unitățile de învățământ și pentru plata salariilor unor profesori.

Votul negativ a provocat o reacție imediată din partea viceprimarului Dan Ioan Cușnir, care a atras atenția asupra gravității situației și a blocajului creat. Acesta a subliniat în plen că nu este normal ca un astfel de proiect de hotărâre, esențial pentru funcționarea școlilor și salarizarea cadrelor didactice, să fie respins.

Intervenția viceprimarului a declanșat o reacție vehementă din partea consilierului local Mihai Crăciun. Acesta a ridicat tonul și i-a replicat agresiv: „Acum ne cerți pentru vot?”, continuând atacul verbal și spunându-i lui Dan Ioan Cușnir că are „tupeu de borfaș”.

În fața escaladării conflictului și a limbajului folosit în sala de ședințe, atât președinta de ședință, Adelina Paiu, cât și secretarul general al municipiului, Alexandru Moldovan, au luat cuvântul pentru a calma spiritele. Cei doi oficiali le-au cerut consilierilor să revină la un dialog civilizat, făcând un apel ferm la utilizarea unui limbaj decent și la respectarea prevederilor legale privind desfășurarea ședințelor deliberativului local.