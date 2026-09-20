„Tu ce lași în urma ta? – Let’s Do It!” la Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca

Acțiunea civică din weekend demonstrează faptul că elevilor Liceului Tehnologic „Oltea Doamna” le pasă și că au comunitatea ecologizată în cadrul proiectului „Tu ce lași în urma ta?” din Campania Națională de Voluntariat „Let’s Do It!”

Curtea Liceului Tehnologic „Oltea Doamna” și spațiile verzi adiacente din orașul Dolhasca au fost animate de energia sutelor de elevi de la toate structurile de învățământ (de la preșcolari la liceeni) și cadre didactice care au îmbrăcat mănușile de protecție și s-au înarmat cu saci menajeri pentru o cauză comună: un mediu curat și sănătos.

Activitatea, desfășurată sub coordonarea domnului director prof. Adrian Ungureanu, doamnei consilier educativ, prof. Ramona Dănilă, profesorilor: Adrian Florentin Dăscălescu, Alin Petru Rotariu și a consilierului școlar, prof. dr. soc. Ionel Vovciuc, a vizat nu doar igienizarea zonelor afectate de deșeuri, ci și dezvoltarea spiritului civic în rândul elevilor.

Lecția de voluntariat a fost susținută direct pe teren, unde bine echipați, elevii s-au împărțit pe sectoare bine delimitate, acoperind incinta școlii, parcul din localitate și adiacente. Accentul a fost pus pe colectarea selectivă, deșeurile din plastic, hârtie și fracțiune menajeră fiind sortate atent încă de la adunare.

„A fost o oportunitate excelentă de a arăta că ne pasă de comunitatea în care trăim. Curățenia nu este doar responsabilitatea altora, ci începe cu fiecare dintre noi”, a susținut domnul director prof. Adrian Ungureanu.

Mesajul consilierului școlar, dat de prof. dr. soc. Ionel Vovciuc: “În doar câteva ore de lucru intensiv, voluntarii au reușit să adune sute de kilograme de deșeuri, demonstrând că munca în echipă și implicarea comunitară pot aduce schimbări vizibile într-un timp scurt”. Activitatea s-a încheiat cu o sesiune de reflecție ghidată privind amprenta ecologică și cu experiența de voluntariat pentru participanți a afirmat prof. Adrian Florentin Dăscălescu.

Prin această acțiune, Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” din Dolhasca reconfirmă rolul său activ în educația tinerilor nu doar pe plan academic, ci și ca cetățeni responsabili, atenți la mediul înconjurător și la nevoile comunității lor.

Printre obiectivele urmărite de proiectul educativ civic sau de voluntariat „Tu ce lași în urma ta?” se numără: responsabilitatea comunitară prin conștientizarea impactului deșeurilor asupra mediului înconjurător; educație ecologică practică prin dezvoltarea deprinderilor de colectare selectivă a deșeurilor și protejare a naturii în rândul elevilor; implicare civică prin mobilizarea preșcolarilor și elevilor în acțiuni concrete cu beneficii directe pentru comunitatea locală.

La proiect s-a alăturat și Primăria Orașului Dolhasca care prin domnul primar, Isachi Decebal Dumitru a afirmat: dezvoltarea personală vine în primul rând din educație, dar și din formarea autonomiei, a muncii în echipă și a simțului de responsabilitate comunitară”.

Domnul profesor Rotariu Alin Petru a menționat faptul că: „uneori conștientizarea ecologică este un prim pas în rândul liceenilor în înțelegerea ciclului deșeurilor și deprinderea colectării selective. Deoarece ei sunt cei care consumă deseori produse alimentare și confundă termenii de reciclare, reutilizare și reducere cu uzul general”.

Proiectul „Tu ce lași în urma ta?” a avut ca scop incluziunea acțiunilor de voluntariat în integrare activă a elevilor din toate mediile prin sarcini colaborative non-formale, dar și diminuarea cantității de deșeuri generate prin consum responsabil.

Prin această activitate prof. Iacob Natașa Elena ne amintește de principiul celor „5R” din domeniul ecologizării și reciclării domeniului de reglementare fundamentală pentru gestionarea deșeurilor și protejarea mediului, astfel: Refuză (ceea ce nu ai nevoie), Redu pungile de unică folosință la cumpărarea produselor cu mai puține ambalaje, Reutilizează un obiect de mai multe ori sau găsește noi utilități înainte de a-l arunca, Repară unele produse înainte de a renunța ușor la ele și Reciclează prin colectarea, sortarea și prelucrarea deșeurilor pentru a fi transformate în materiale prime și produse noi.

Prin aceste acțiuni, demonstrăm că suntem o comunitate unită și responsabilă, ne pasă de mediu, de oameni și de planetă și vrem să îi redăm oxigenul de care avem atâta nevoie.

Consilierul școlar, prof. dr. sociolog Ionel Vovciuc