„Tu ce lași în urma ta?”, acțiune de curățenie în județul Suceava

Organizația Institutul Bucovina și Asociația „Biosilva” coordonează o acțiune de curățenie în județul Suceava, sub genericul „Tu ce lași în urma ta?”, în cadrul celei de-a 13-a ediții a Zilei de Curățenie Națională (campania „Let’s Do It România”).

Acțiunea, la care sunt așteptați cât mai mulți voluntari, va avea loc sâmbătă, 19 septembrie 2026.

„Este un moment care ne aduce împreună, an de an, pentru a transforma grija față de mediul înconjurător într-o acțiune concretă”, spune Gabriel Lungu (Organizația Institutul Bucovina), coordonatorul campaniei în județul Suceava.

Pentru coordonatorii campaniei de curățeniei, ziua de 19 septembrie este și un bun prilej de a se mobiliza împreună cu partenerii, colaboratorii și comunitățile alături de care lucrează pe parcursul anului. Fie că aleg să participe ca echipă, să formeze un grup de voluntari sau să îi încurajeze și pe cei din comunitățile lor să se implice, fiecare contribuție contează.

Dincolo de câteva ore dedicate curățeniei, este vorba despre responsabilitatea pe care fiecare dintre noi o are față de locurile în care trăim și față de oamenii cu care le împărțim. Este despre exemplul pe care îl oferim, despre colaborare și despre ceea ce alegem să construim împreună, transmit organizatorii.

„Tema campaniei ne invită la o întrebare simplă, dar importantă: <Tu ce lași în urma ta?>. Haideți să ne mobilizăm și în acest an și să lăsăm în urma noastră un loc mai frumos”, transmit reprezentanții Organizației Institutul Bucovina și ai Asociației „Biosilva”.

Înscrierile se fac pe app.letsdoitromania.ro. Pentru detalii și pentru materialele necesare (saci și mănuși) îl puteți contacta pe Lungu Gabriel, coordonatorul campaniei în județul Suceava, la numărul de telefon 0751 989 805.