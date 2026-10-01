Trimiși în judecată după o tentativă de omor asupra unui polițist comisă pentru a salva un transport ilegal de lemn

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus trimiterea în judecată a trei bărbați implicați într-un caz grav de ultraj, comis prin lovirea intenționată a unei autospeciale de poliție pentru a acoperi un transport ilegal de lemn. Dosarul, care vizează o tentativă de omor calificat asupra unui comisar-șef de poliție, a fost înaintat spre soluționare Tribunalului Suceava.

Conform rechizitoriului întocmit de Secția de urmărire penală, faptele s-au petrecut la data de 23 iulie 2025, la Broșteni, județul Suceava. Anchetatorii au stabilit că atacul asupra polițistului a fost planificat pentru a proteja un transport masiv de material lemnos fără documente legale.

Din situația de fapt reținută de magistrați rezultă că doi dintre inculpați au acționat coordonat pentru a bloca o acțiune de control în silvicultură. În timp ce un ansamblu rutier transporta peste 20 de metri cubi de material lemnos fără aviz de însoțire sau dovezi de proveniență legală, primii doi bărbați au intervenit pentru a asigura scăparea transportului ilegal. La îndemnul unuia dintre ei, celălalt a îndreptat cu viteză un autoturism direct către o autospecială de poliție care era parcată în afara carosabilului. În interiorul mașinii de poliție se afla un comisar-șef. În urma impactului violent, autospeciala a fost grav avariată, iar polițistul a suferit leziuni.

Procurorii de caz au finalizat cercetările și au trimis în judecată cele trei persoane implicate, cu statute juridice și acuzații diferite. Primul inculpat, sub control judiciar, este acuzat de distrugere și ultraj sub forma tentativei de omor calificat comisă asupra unui polițist. Acesta s-a aflat la volanul mașinii care a lovit autospeciala.

Al doilea inculpat, de asemenea sub control judiciar, este trimis în judecată pentru instigare la distrugere și instigare la ultraj (tentativă de omor calificat), fiind cel care l-a determinat pe șofer să provoace coliziunea.

Al treilea inculpat, aflat în stare de libertate, este acuzat de transport ilegal de materiale lemnoase, fără aviz sau proveniență legală, conform Codului Silvic, el fiind cel care conducea ansamblul rutier cu cei peste 20 mc de lemn. Toți cei trei bărbați sunt din comuna Stulpicani.

Procesul penal se va desfășura la Tribunalul Suceava. Reprezentanții Ministerului Public menționează că trimiterea în judecată reprezintă o etapă procedurală de finalizare a anchetei și nu înfrânge principiul prezumției de nevinovăție de care beneficiază inculpații până la o sentință definitivă.

Filmul evenimentelor

Reamintim că, în iulie anul trecut, o autospecială de poliție cu un om al legii în interior, rămas să păzească un camion cu lemne depistat în trafic fără documente legale, a fost izbită din spate de o mașină în care se aflau doi tineri. În autospecială se afla șeful Poliției orașului Broșteni, rămas să asigure paza camionului.

În jurul orei 05:30, un polițist din cadrul Poliției Orașului Broșteni a sunat la 112 și a anunțat că autospeciala de serviciu cu care se afla în staționare în cadrul unei misiuni de supraveghere pe DJ 177A, la Broșteni, a fost acroșată de către un alt autoturism aflat în mișcare. Anterior, în cursul nopții, un echipaj din cadrul Poliției Orașului Broșteni a identificat pe DJ 177A o autoutilitară încărcată cu material lemnos, fără ca șoferul să dețină aviz de însoțire sau transport, fapta fiind încadrată la infracțiune.

Polițiștii au indisponibilizat autoutilitara și au sigilat-o în zona drumului public, urmând ca a doua zi, personalul silvic de specialitate să treacă la inventarierea încărcăturii și la dispunerea măsurilor legale. Având în vedere zona izolată, dar și atitudinea amenințătoare a celui care fusese la volan, polițiștii au decis și instituirea unui punct fix de pază cu autospeciala din dotare. Cum personalul de poliție de la Broșteni este redus, peste noapte a rămas de pază doar un polițist.

În jurul orei 05:30 dimineață, autospeciala de poliție care se afla staționată în apropiere de vehiculul cu lemne a fost acroșată de un autoturism care a venit cu viteză. Șansa polițistului a fost că nu a parcat chiar în spatele camionului, caz în care risca să fie strivit de vehiculul greu. În autoturismul implicat în ”accident”, condus de un tânăr de 21 de ani, se afla ca pasager și fratele șoferului camionului.

Cei doi veniseră hotărâți să recupereze camionul, având cheile acestuia. Polițistul din mașină, șeful Poliției Broșteni, a avut șansa că a sesizat că mașina vine suspect spre el, astfel că s-a ținut de volan și a atenuat consecințele impactului. După lovitură, polițistul a ieșit din mașină și a trebuit să îi someze pe indivizii hotărâți să recupereze camionul. În continuarea cercetărilor, cei trei implicați în transportul de lemn, respectiv în tamponarea mașinii de poliție, au fost reținuți în arest, însă doar pentru 24 de ore, după care au fost plasați sub control judiciar.