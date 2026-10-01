Tribunalul Suceava a confirmat planul de reorganizare al Autotehnorom SRL

Tribunalul Suceava a confirmat, la finalul lunii septembrie, planul de reorganizare a activității societății Autotehnorom SRL, unul dintre cei mai importanți constructori de drumuri din regiune. Documentul prevede achitarea integrală a tuturor datoriilor societății pe parcursul unei perioade de reorganizare de 48 de luni.

Societatea Autotehnorom SRL, aflată în insolvență din luna noiembrie 2024, a obținut confirmarea planului de reorganizare a activității sale, printr-o hotărâre pronunțată de Tribunalul Suceava – Secția a II-a Civilă. Prin aceeași hotărâre, instanța a respins obiecțiunile formulate de un creditor împotriva planului, deschizând astfel calea punerii efective în aplicare a măsurilor de redresare.

Planul confirmat de instanţă și aprobat de creditori în cadrul Adunării Generale a Creditorilor, cu votul favorabil al tuturor celor patru categorii de creanțe, prevede achitarea în integralitate a tuturor categoriilor de creanțe – garantate, salariale, bugetare și chirografare – pe parcursul celor patru ani de reorganizare.

Datorii garantate de aproape 37 de milioane de lei, achitate deja

Administratorul societății, Ion Vasile Rîpan, a declarat pentru Monitorul de Suceava că societatea a făcut, încă din perioada de observație, eforturi consistente de a-și onora obligațiile față de creditori, cu mult înainte de confirmarea planului.

„De la data intrării în insolvență, în noiembrie 2024, și până în prezent, societatea a reușit să achite datorii garantate în sumă de aproximativ 37 de milioane de lei. Este un efort uriaș, pe care l-am făcut tocmai pentru a demonstra creditorilor și instanței că Autotehnorom este o societate viabilă, care își respectă angajamentele și care merită șansa unei reorganizări reale”, a precizat Ion Vasile Rîpan.

Potrivit managerului firmei, la data curentă societatea mai are de achitat datorii bugetare în sumă de aproximativ 5 milioane de lei – din care circa 2,5 milioane de lei sunt contestate – precum și datorii chirografare în cuantum de aproximativ 23 de milioane de lei, în afara datoriilor către firmele din grup.

Datoriile către societățile de leasing, reduse de peste zece ori

Un capitol important al redresării îl reprezintă diminuarea semnificativă a expunerii societății față de companiile de leasing financiar.

„Datoriile Autotehnorom către societățile de leasing financiar s-au diminuat de la suma de 48,5 milioane de lei, cât erau la intrarea în insolvență, până la nivelul sumei de 4,2 milioane de lei. Am reușit acest lucru prin restituirea unor bunuri care nu mai erau necesare activității și prin rambursarea integrală a majorităţii contractelor pentru celelalte”, a explicat administratorul societății.

Reducerea acestei categorii de datorii de peste zece ori reflectă, potrivit conducerii societății, strategia de curățare a bilanțului și de concentrare a resurselor asupra activelor cu adevărat productive, necesare continuării activității de bază – execuția lucrărilor de infrastructură rutieră.

Un plan construit pe plata integrală a creditorilor

Spre deosebire de scenariul falimentului – în care creditorii ar fi urmat să recupereze doar o parte din sumele datorate, într-un orizont de timp incert – planul de reorganizare confirmat de instanță are ca obiectiv declarat achitarea integrală a pasivului societății.

Conducerea Autotehnorom subliniază că reorganizarea nu reprezintă doar o soluție juridică, ci și una economică, menită să păstreze în circuitul economic o societate cu tradiție în domeniul construcțiilor de drumuri, cu know-how, utilaje specializate și contracte în derulare cu beneficiari publici importanți.

Potrivit planului, lucrările aflate în derulare, precum și cele care vor fi contractate pe viitor, se vor executa preponderent prin subcontractori şi cu personal propriu redus la nivelul strict necesar pentru managementul și coordonarea proiectelor, asigurând astfel un control eficient al costurilor și sustenabilitatea financiară pe termen mediu.

Perspective

Confirmarea planului de reorganizare marchează pentru Autotehnorom, trecerea de la etapa dificilă a observației și a restructurării, la cea a redresării efective. Rămâne ca, în următoarele 48 de luni, societatea să demonstreze, prin fapte, că angajamentele asumate în fața creditorilor și a instanței vor fi onorate integral.

Dincolo de cifre și termene procedurale, miza reală a acestei reorganizări este ca Autotehnorom SRL să se mențină ca un actor important pe piața lucrărilor de infrastructură din județul Suceava și din județele învecinate – o piață pe care societatea a fost, ani la rând, un nume de referință, și pe care intenționează să își continue activitatea și de acum înainte.