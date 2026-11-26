CFR Călători a anunțat că din data de 13 decembrie intră în vigoare noul mers al trenurilor, compania de stat urmând a asigura zilnic circulația a aproximativ 1.000 de trenuri din categoriile Regio, InterRegio și Intercity, pe întreaga rețea feroviară națională.

În cadrul proiectelor cu fonduri europene și naționale au fost modernizate 55 de locomotive electrice, 20 de locomotive convertite în locomotive electrice cu acumulatori și au fost puse în circulație 124 de vagoane (vagoane clasă și vagoane speciale). O parte din vagoanele modernizate capital sunt deja în trafic, compunând aproape integral, de exemplu, trenurile Intercity Suceava – București și retur.

La capitolul trenuri noi care vizează și Suceava, din 13 decembrie, sunt prevăzute trenuri InterRegio formate din rame Alstom Coradia Stream pe relațiile București Nord – Suceava.

Un alt lot de trenuri noi, ramele Pesa, intră și ele treptat în circulație. Una dintre garniturile noi va asigura zilnic trenul Suceava – Constanța, o noutate la CFR Călători, care îl va introduce din 13 decembrie zilnic, nu doar în sezonul estival.

Trenuri noi, Alstom și Pesa, din Suceava spre București și Constanța

Noul tren Suceava – Constanța și retur are program de circulație pe timp de zi, toate detaliile putând fi consultate pe cfrcalatori.ro.

Pentru ruta Suceava – București în noul mers apare un tren pe zi în plus. Astfel, vor fi șase trenuri pe zi pe această rută, tur-retur.

Trenul introdus în plus are plecarea din Suceava la ora 18.00, cu sosire în Capitală la 12 minute după miezul nopții.

La retur, din Capitală, apar zilnic două trenuri matinale, unul cu plecare la ora 6.00 (IR 1751) și unul la 7.10 (IC 551).

În privința timpilor de mers, sunt mici îmbunătățiri, cel puțin pe magistrale.

Astfel, de la Suceava spre București cel mai rapid tren are timp de parcurs de 5 ore și 35 de minute, cu un maxim de 6 ore și 20 de minute, la trenul de noapte.

Trenuri noi, Alstom și Pesa, din Suceava spre București și Constanța

Trenuri noi, Alstom și Pesa, din Suceava spre București și Constanța