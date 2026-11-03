Trenul Suceava – Galați, implicat într-un accident mortal cu un biciclist

Trenul unei firme private care circulă zilnic de la Suceava la Galați a fost implicat într-un accident mortal, marți dimineață, între Pașcani și Roman. În mod greu de înțeles, un biciclist a intrat în gabaritul liniei ferate deși semnalele acustice și luminoase erau pornite și a fost lovit în plin.

Accidentul cu final tragic s-a produs în jurul orei 7.30.

După cum a transmis Sucursala Regională CFR Iași, trenul de călători 11076, pe relația Suceava-Galați, a acroșat un biciclist care traversa calea ferată. Accidentul s-a produs la trecerea la nivel cu semnalizare acustică și luminoasă (SAT) dintre stațiile Muncel și Mircești, pe magistrala 500 Suceava – București.

Au fost anunțate imediat Serviciul Unic de Urgență 112 și Poliția Transporturi Feroviare Pașcani. Din nefericire, echipajele sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a salva viața bărbatului care circula pe bicicletă.

Specialiștii de la CFR Infrastructură atrage atenția că un tren are nevoie de aproximativ 800–1.000 de metri pentru a opri complet. Mecanicul nu poate evita așadar un astfel de accident, decât în anumite și rare situații.