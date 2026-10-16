Trei zile pline de aventură, ateliere și distracție, la Iulius Mall Suceava, în universul LEGO®

În perioada 16-18 octombrie, o expoziție plină de culoare vă așteaptă la Iulius Mall Suceava. Copiii pot descoperi universul LEGO® în cadrul Expoziției Brickenburg – Zilele Fanilor LEGO®, unde vor admira construcții din zeci de mii de piese, scene în miniatură și detalii surprinzătoare. Iar cei mai iscusiți pot participa zilnic la ateliere în care creativitatea le este pusă la încercare. Accesul este gratuit.

Brickenburg – Zilele Fanilor LEGO® îi așteaptă pe pasionați, de vineri până duminică, la Iulius Mall Suceava, unde vor descoperi o lume plină de culoare, jocuri și provocări. Printre atracțiile expoziției se numără un orășel pregătit de sărbătoare, animat de trenuri electrice și un Moș Crăciun gata să pornească în călătoria fascinantă de a livra cadourile copiilor. În cartierul LEGO® Friends, personajele prind viață prin scene inspirate din viața reală.

Experiența continuă în fiecare zi, între orele 16:00 și 20:00, cu atelierele de construcție LEGO®, dedicate celor care vor să contribuie, piesă cu piesă, la realizarea unei construcții spectaculoase. Fiecare provocare le stimulează imaginația, îndemânarea și spiritul de echipă. Participarea este gratuită.

Expoziția poate fi vizitată de vineri până duminică, între orele 10:00 și 20:00, în zona Reserved din Iulius Mall Suceava. Participarea este gratuită, iar aventura LEGO® îi așteaptă pe toți cei pregătiți să intre într-o lume în care construcțiile prind viață. Piesele LEGO® puse la dispoziție pentru joacă sunt destinate copiilor cu vârsta de peste cinci ani, iar cei mici trebuie supravegheați de un adult pe toată durata vizitei.

„Dacă ești student și vii la Iulius Mall Suceava, ia cu tine și adeverința sau carnetul de student. Până pe 5 noiembrie, dacă le prezinți la Centrul Info din Iulius Mall Suceava, poți primi un carnet cu oferte speciale la magazine și restaurante din mall. Iar surprizele nu se opresc aici. Toți cei care se înscriu în campanie intră automat în tragerea la sorți pentru o boxă portabilă JBL Xtreme 5, de 130W, cu Bluetooth și certificare IP68. Extragerea va avea loc pe 6 noiembrie”, transmit reprezentanții Iulius Mall Suceava.