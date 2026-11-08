Trei tinere sucevence organizează și anul acesta campania „Magia faptelor bune”, prin care vor să aducă bucurie în sufletele copiilor nevoiași

Trei tinere din Suceava, Diana Ștefanovici, manager al restaurantului Taco Loco, Andreia Gontariu și Emanuela Sfichi, organizează și în acest an campania caritabilă „Magia faptelor bune”, prin care își propun să îndeplinească dorințele copiilor proveniți din familii cu posibilități materiale reduse.

Voluntare ale Asociației „Îngeri pentru Suflete”, cele trei tinere își doresc să mobilizeze cât mai mulți oameni cu suflet mare, care să devină „îngeri” pentru copiii ale căror scrisori către Moș Crăciun așteaptă să fie „adoptate”. Campania a avut rezultate deosebite și anul trecut, când, cu sprijinul oamenilor care s-au implicat, au fost aduse zâmbete pe chipurile a aproximativ 800 de copii.

„Așa cum știți deja, suntem voluntari ai Asociației Îngeri pentru Suflete și, la fel ca în fiecare an, ne dorim să fim puntea dintre dorințele copiilor mai puțin norocoși și oamenii cu suflet mare! Anul trecut, cu ajutorul dumneavoastră, am reușit să aducem bucurie în sufletele a aproximativ 800 de copii. 800 de zâmbete, de inimi împlinite și tot atâtea motive să credem că binele încă există! La fel ca în fiecare an, sute de scrisori își așteaptă îngerii, iar în spatele acestora stă un copil, o speranță! Fiecare scrisoare adoptată înseamnă o dorință împlinită!”, au transmis organizatoarele campaniei.

Cei care doresc să se implice în această inițiativă și să îndeplinească dorința unui copil pot lua legătura cu cele trei voluntare prin mesaje transmise pe conturile acestora de pe Facebook sau la numerele lor de telefon, urmând să primească toate informațiile necesare pentru a adopta o scrisoare.

Organizatoarele transmit că adevărata magie a Crăciunului nu stă în numărul cadourilor de sub brad, ci în bucuria pe care fiecare dintre noi o poate aduce în sufletul celor din jur.

„Fii bun, fii magic, fii îngerul din povestea unui copil!”, este îndemnul celor trei tinere. Numerele de telefon la care pot fi contactate cele trei sucevence sunt: Emanuela – 0754.797.512, Diana – 0751.292.444 și Andreia – 0754.695.362.

Cei care doresc să se alăture campaniei pot lua legătura cu voluntarele și pe Facebook:

Emma Dmt https://www.facebook.com/share/1HVwxLPquC/?mibextid=wwXIfr

Diana Ștefanovici https://www.facebook.com/share/1Qm7tMvqPw/?mibextid=wwXIfr

Andreia Gontariu https://www.facebook.com/share/1A15oyfp4i/?mibextid=wwXIfr