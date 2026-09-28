Trei suceveni sunt campionii României la rugby cu SCM Timișoara

SCM USV Timișoara este noua campioană a României la rugby după o finală de infarct câștigată cu Dinamo București, după prelungiri, scor 28-24.

La finalul timpului regulamentar de 80 de minute, scorul a fost 21-21, cu mai multe răsturnări de scor și cu un meci de o intensitate și de o calitate cum nu s-a prea mai văzut de ani buni.

Pentru echipa din Timișoara, aflată la al optulea titlu din palmares, au evoluat în teren trei sportivi din județul Suceava și formați la cluburile de la noi, Daniel Plai, Sebastian Vasilovici și David Balan.

Primul este din Gura Humorului, al doilea din Capu Câmpului, iar Balan este din Cornu Luncii.

Daniel Plai este deja un jucător consacrat, cu multe selecții pentru România, Vasilovici este un jucător de linia I încă tânăr, în creștere de la meci la meci, în timp ce David Balan este foarte tânăr, dublu campion la juniori I cu LPS Suceava, dar deja integrat între jucătorii care prind lotul formației bănățene.

Prezența celor trei, alături de alți suceveni care evoluează pentru Steaua și Știința Baia Mare, arată potențialul Sucevei în acest sport, potențial care însă nu se vede din păcate și în rezultatele de la nivel local, în special din cauza subfinanțării.

Numai acești sportivi de la cluburile de prima ligă adunați acasă ar alcătui deja o jumătate de echipă care să se bată măcar pentru podiumul campionatului național.