Rugby

Trei suceveni sunt campionii României la rugby cu SCM Timișoara

Trei suceveni sunt campionii României la rugby cu SCM Timișoara
Trei suceveni sunt campionii României la rugby cu SCM Timișoara

SCM USV Timișoara este noua campioană a României la rugby după o finală de infarct câștigată cu Dinamo București, după prelungiri, scor 28-24.

La finalul timpului regulamentar de 80 de minute, scorul a fost 21-21, cu mai multe răsturnări de scor și cu un meci de o intensitate și de o calitate cum nu s-a prea mai văzut de ani buni.

Pentru echipa din Timișoara, aflată la al optulea titlu din palmares, au evoluat în teren trei sportivi din județul Suceava și formați la cluburile de la noi, Daniel Plai, Sebastian Vasilovici și David Balan.

Primul este din Gura Humorului, al doilea din Capu Câmpului, iar Balan este din Cornu Luncii.

Daniel Plai este deja un jucător consacrat, cu multe selecții pentru România, Vasilovici este un jucător de linia I încă tânăr, în creștere de la meci la meci, în timp ce David Balan este foarte tânăr, dublu campion la juniori I cu LPS Suceava, dar deja integrat între jucătorii care prind lotul formației bănățene.

Prezența celor trei, alături de alți suceveni care evoluează pentru Steaua și Știința Baia Mare, arată potențialul Sucevei în acest sport, potențial care însă nu se vede din păcate și în rezultatele de la nivel local, în special din cauza subfinanțării.

Numai acești sportivi de la cluburile de prima ligă adunați acasă ar alcătui deja o jumătate de echipă care să se bată măcar pentru podiumul campionatului național.

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Trei suceveni joacă pentru România la Campionatul European de volei pentru seniori

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Trei suceveni joacă pentru România la Campionatul European de volei pentru seniori

Trei suceveni joacă pentru România la Campionatul European de volei pentru senioriCampionatul European de Volei pentru seniori a început miercuri, 9 septembrie, una dintre grupe, cea în care evoluează România, fiind găzduită de Sala BTarena din Cluj-Napoca. Așadar, „tricolorii” vor disputa pe teren propriu partidele cu Letonia, Elveția, Germania, Turcia și Franța. Pentru această acțiune, selecționerul Sergiu Stancu a convocat nu mai puțin de trei voleibaliști suceveni, este vorba de Alexandru Rață, Adrian Aciobăniței și Ștefan Lupu. După ce a evoluat la cel mai înalt nivel în țară pentru Arcada Galați, iar în străinătate pentru Tectum Achel (Belgia) și Zenit Sankt Petersburg (Rusia), voleibalistul în vârstă de 26 de ani este legitimat în prezent la Steaua București. Alexandru Rață are în palmares trei titluri de campion și o Cupă a României cu echipa gălățeană. A fost format la echipa LPS – CSS Suceava de antrenorul Tudor Orășanu, cu care a colaborat ulterior și la seniori, la echipa Clubului Sportiv Municipal. Adrian Aciobăniței, în vârstă de 29 de ani, are în CV cele mai puternice campionate din Europa. A jucat în Germania, la VfB Friedrichshafen și Volleys Rhein-Main, după care a trecut în Franța, la AS Cannes și Chaumont Volley, și în Polonia, la SKRA Belchatow. Aciobăniței are în palmares un titlu de campion al Franței în 2021, cu Cannes, Cupa și Supercupa Franței cu Chaumont, dar și Cupa și Supercupa Germaniei, în tricoul celor de la VfB Friedrichshafen. Primii patru ani ai junioratului i-a petrecut la Clubul Sportiv Școlar „Nicu Gane”, sub îndrumarea profesorului Ionel Ciocan. În vârstă de 32 de ani, Ștefan Lupu a cucerit în 2023 Cupa României cu echipa SCM Craiova, iar în 2024 a devenit campion al României cu formația Corona Brașov. El a fost format la CSȘ „Nicu Gane” Fălticeni de același Ionel Ciocan.
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