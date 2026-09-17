Trei suceveni au evoluat pentru România în victoria împotriva campioanei olimpice, Franța, de la EuroVolley 2026

Cu sucevenii Ștefan Lupu, Alexandru Rață și Adrian Aciobăniței în teren, echipa de volei masculin a României a reușit să învingă după un meci fantastic campioana olimpică, Franța. Reprezentativa din Hexagon a condus cu 2-0, însă tricolorii, împinși de la spate de fanii prezenți în sala BT Arena din Cluj, au întors soarta partidei și s-au impus cu 3-2 (16-25, 25-27, 25-20, 35-33, 15-12) după ce au salvat 4 mingi de meci în setul al patrulea.

Ștefan Lupu a reușit 8 puncte, Alexandru Rață a marcat 4 puncte, iar Adrian Aciobăniței a contribuit cu un punct.

Calificată în optimile Campionatului European, România va întâlni Ucraina în această fază a competiției. Partida se va disputa duminică, 20 septembrie, cu începere de la ora 16.00, la Sofia, în Bulgaria.