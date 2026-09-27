Trei sportive sucevene, propuse de Gheorghe Șoldan pentru a fi premiate de Consiliul Județean

Trei sportive din județul Suceava, care au obținut rezultate importante la competiții naționale de atletism și natație în anul 2026 vor fi premiate de Consiliul Județean Suceava. Proiectul de hotărâre a fost inițiat de președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, iar valoarea totală a premiilor propuse este de 9.000 de lei. În referatul de aprobare al proiectului, Gheorghe Șoldan arată că premiile urmăresc recunoașterea performanțelor obținute de sportive, precum și stimularea acestora pentru continuarea activității și obținerea unor noi rezultate.

Una dintre sportivele propuse pentru premiere este Denisa Ioana Timoficiuc, legitimată la Liceul cu Program Sportiv Suceava. Aceasta a obținut rezultate remarcabile la Campionatele Naționale de Sală – etapa finală U 18, de la București, Campionatele Naționale de Sală – etapa finală U 20, de la București, Campionatul Național Școlar de Atletism Juniori II – C.S.Ș/L.P.S de la București și la Campionatele Naționale Aer Liber – etapa finală U 18, desfășurate la Craiova. Sportiva a obținut trei 3 locuri I și un loc III, respectiv locul I în finală la proba ,,aruncarea greutății’, la categoria U 18, locul I la etapa finală la proba ,,greutate 13-81 m – bilă’’, locul III în finala la proba ,,greutate’’ la categoria U 20 și locul I în finală la proba ,,greutate F’’ la categoria U 18.

O altă sportivă propusă pentru premiere este Daria Aciobăniței, legitimată la A.C.S. Nada Florilor Fălticeni. La Campionatul Național de Natație Cadeți 12-13 ani, desfășurat la Oradea în perioada 10-12 iulie 2026, Daria Aciobăniței a obținut două titluri de campioană națională. Sportiva s-a clasat pe primul loc, din 64 de participante, în proba de 50 de metri bras și pe primul loc, din 46 de participante, la 100 de metri bras.

Cea de-a treia sportivă propusă pentru premiere este Beatrice-Maria Aaniței, înotătoare la Clubul Sportiv Școlar din cadrul LPS Suceava. Ea a obținut în acest an un total de 12 premii, respectiv patru locuri I, trei locuri II și cinci locuri III. Două dintre clasările pe podium au fost obținute în cadrul unor probe de ștafetă.

În referatul de aprobare, președintele CJ Suceava subliniază că performanțele celor trei sportive reprezintă rezultatul muncii, perseverenței și disciplinei din procesul de pregătire sportivă. Pentru fiecare sportivă este propus câte un premiu de 3.000 de lei, proiectul de hotărâre de Consiliul urmând să fie supus aprobării în ședința de pe 30 septembrie.