Actualitate

Trei răniți după ce un autoturism a intrat într-un cap de pod

Trei răniți după ce un autoturism a intrat într-un cap de pod
Trei răniți după ce un autoturism a intrat într-un cap de pod

Pompierii militari au intervenit de urgență, duminică, în jurul orei 16.00, la Câmpulung Moldovenesc, după ce un autoturism a intrat în coliziune cu un cap de pod și s-au anunțat mai mulți răniți.

La fața locului s-a constatat că sunt trei victime neîncarcerate, conștiente și cooperante.

Toate cele trei persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului, după care au fost transportate la unități spitalicești.

Pompierii militari au intervenit la fața locului cu o autospecială dotată cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, cu sprijinul a două echipaje SAJ.

Trei răniți după ce un autoturism a intrat într-un cap de pod
Trei răniți după ce un autoturism a intrat într-un cap de pod
Trei răniți după ce un autoturism a intrat într-un cap de pod
Trei răniți după ce un autoturism a intrat într-un cap de pod

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