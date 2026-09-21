Trei răniți, după ce șoferul în vârstă de 79 de ani a ațipit la volan

Accidentul care a avut loc duminică, pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc, soldat cu trei răniți, s-a produs din cauză că un șofer din Timiș a adormit la volan.

Din cercetările polițiștilor a rezultat că duminică, în jurul orei 15.35, un bărbat în vârstă de 79 de ani, din municipiul Timișoara, la volanul unei Dacii Duster, pe DN 17, în afara municipiului Câmpulung Moldovenesc, din cauză că a adormit în timpul condusului, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un cap de pod amplasat pe partea dreaptă a direcției sale de deplasare.

Au ajuns la spital șoferul și cei doi pasageri, un bărbat de 55 ani, din comuna Ribița, județul Hunedoara, pasager pe scaunul din dreapta față, și o femeie de 68 de ani, din comuna Vața de Jos, județul Hunedoara, pasageră pe bancheta din spate.

Cei trei au suferit diferite traumatisme, femeia fiind transferată la Spitalul Județean, suspectă de fractură de bazin.

Trei răniți după ce un autoturism a intrat într-un cap de pod