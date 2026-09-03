Trei profesori încheie cariera didactică la Colegiul „Hurmuzachi” Rădăuți

Final de carieră didactică pentru trei profesori de referință ai Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți.

Profesoara de limba și literatura română Angela Sehlanec, profesoara de matematică Otilia Bumbu și profesorul de limba franceză Marcel Ungurean au fost celebrați de colegii lor cu prilejul pensionării.

Trei nume care, potrivit reprezentanților colegiului, vor rămâne în istoria instituției ca repere și modele educaționale și morale, prin profesionalismul, dedicarea și implicarea lor în viața școlii.

Longevitatea, fidelitatea și loialitatea față de profesie și față de Colegiul „Hurmuzachi”, dar și eleganța, tactul și vocația pedagogică sunt doar câteva dintre calitățile prin care cei trei profesori s-au remarcat în carierele lor.

Momentul pensionării a fost, astfel, mai mult decât o despărțire de activitatea didactică. A fost un prilej de recunoștință pentru anii dedicați educației și pentru tot ceea ce cei trei profesori au construit în cadrul instituției.

„Le mulțumim pentru tot ce au construit, pentru contribuția la renumele și prestigiul instituției, îi felicităm pentru carierele profesionale de excepție și le dorim o viață la fel de îndelungată și frumoasă în continuare, în concordanță cu tot ceea ce au lăsat în urmă!”, au transmis reprezentanții Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți.