Trei profesori de sport, trei numiri recente la conducerea școlilor. Polemicile, respinse de șeful IȘJ

Numirea a trei profesori de educație fizică și sport în funcții de conducere în trei școli sucevene mari, în mai puțin de o lună și jumătate, a generat o serie de discuții și comentarii în spațiul public.

Cea mai recentă numire, cea din 5 octombrie, a lui Marius Constantin Golea la conducerea Colegiului Național „Mihai Eminescu”, a deschis noi polemici și a ridicat întrebări privind criteriile avute în vedere la numirea managerilor școlari.

Recentele numiri au atras atenția mai ales prin prisma faptului că aceeași specializare, educație fizică și sport, o are și șeful Inspectoratului Școlar Județean Suceava, profesorul Ciprian Anton.

Precizăm că la începutul lunii septembrie, conducerea Școlii Gimnaziale nr. 1 Suceava a fost preluată de profesorul de educație fizică și sport Ovidiu Vranău, în timp ce la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava a fost numită director profesoara Oana Ghervan, de asemenea cadru didactic de educație fizică și sport.

Ciprian Anton respinge polemicile și spune că specializarea unui cadru didactic nu constituie un criteriu pentru ocuparea unei funcții de conducere.

Acesta neagă posibile legături de rudenie, influențe politice sau alte interese care ar fi stat la baza numirilor.

„Ar fi discriminatoriu să considerăm că un profesor de sport este mai puțin potrivit pentru o funcție de conducere doar pentru că specializarea sa este educația fizică și sportul. Un director nu este ales să predea disciplina pe care o are în diploma de studii, ci să conducă o școală”, afirmă Ciprian Anton.

Șeful IȘJ Suceava susține că, pentru o funcție de conducere, relevante sunt competențele manageriale, capacitatea de organizare și de luare a deciziilor, lucrul în echipă și asumarea responsabilităților.

„Un profesor de sport poate avea foarte bune competențe de organizare, leadership, lucru în echipă, capacitate de decizie, energie, disponibilitate și asumare. La fel cum un profesor de limba română, de matematică, de istorie sau de orice altă disciplină poate avea sau nu aceste calități”, a mai declarat Anton.

„Nu cred că este corect să punem etichete unor oameni doar pentru că nu ne place specializarea lor”

În ceea ce îl privește pe noul director al Colegiului Național „Mihai Eminescu”, acesta amintește experiența managerială acumulată de Marius Constantin Golea. Potrivit șefului IȘJ, Golea a condus timp de nouă ani o unitate de învățământ din Udești, cu peste 1.000 de elevi și opt structuri, experiență pe care o consideră relevantă pentru noua funcție.

În același context, șeful IȘJ Suceava face referire și la comentariile privind posibile legături de rudenie, influențe politice sau alte interese care ar fi stat la baza numirilor.

„În ceea ce privește insinuările despre rude, cumetrii, interese sau influențe politice, lucrurile sunt și mai simple: dacă există dovezi, ele trebuie prezentate. Dacă nu există, astfel de afirmații rămân doar insinuări și afectează oameni care își asumă o responsabilitate profesională”, afirmă Anton.

Acesta consideră că noii directori ar trebui evaluați prin prisma activității pe care o vor desfășura în funcțiile pe care le ocupă, și nu înainte ca aceasta să poată fi analizată.

„Nu cred că este corect să judecăm un director înainte să-i vedem munca. Și nu cred că este corect să punem etichete unor oameni doar pentru că nu ne place specializarea lor, numirea lor sau schimbarea produsă”, mai spune șeful IȘJ Suceava.

„O școală nu are nevoie de prejudecăți. Are nevoie de profesioniști care să muncească. Iar despre ceilalți – rude, cumetri, politică – să vorbim numai atunci când avem fapte. Nu presupuneri!”, conchide Ciprian Anton.