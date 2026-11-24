Trei persoane, două femei și un băiat de 16 ani, au fost reținute pentru 24 de ore în urma unui furt comis din magazinul Sinsay din comuna Frătăuții Vechi.

Potrivit anchetatorilor, acestea ar fi acționat cu premeditare, având un plan pentru a fura mai multe produse, prejudiciul ridicându-se la aproximativ 1.585 de lei.

Fapta a fost sesizată polițiștilor la data de 29 octombrie, printr-o plângere a celor de la magazinul Sinsay. Furtul ar fi avut loc în data de 27 octombrie, în intervalul orar 16:10–17:00, când persoane necunoscute ar fi sustras mai multe produse expuse la vânzare.

În urma cercetărilor desfășurate de polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Gălănești, au fost identificate patru persoane suspectate de implicare în comiterea faptei: trei femei, cu vârste de 18, 22 și 35 de ani, din Vicovu de Sus (Emilia Buraciuc, Estera Bogdan și Corina Marcu) și un minor de 16 ani, din comuna Putna (G.R.).

Potrivit anchetatorilor, cei patru s-ar fi deplasat la magazin cu un autoturism Audi A6, condus de una dintre femei. Aceasta ar fi rămas în mașină, în timp ce celelalte trei persoane au intrat în magazin.

Acolo, ar fi selectat mai multe produse pe care le-au băgat în cinci sacoșe. Ulterior, una dintre femei ar fi distras atenția unei angajate, moment în care băiatul de 16 ani ar fi scos din magazin sacoșele, fără să le achite.

După comiterea furtului, femeia care îi aștepta în autoturism i-ar fi preluat pe ceilalți trei, împreună cu sacoșele cu produse, plecând rapid de la fața locului.

Trei suspecți, reținuți pentru 24 de ore

Având în vedere modul de organizare și existența unei înțelegeri prealabile, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a trei dintre suspecți: minorul de 16 ani, Estera Bogdan și Corina Marcu. Cea de-a patra persoană, Emilia Buraciuc, de 18 ani, nu a fost reținută, întrucât are un copil în vârstă de șapte luni, pe care îl alăptează.

Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Gălănești i-au dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Suceava.

Totodată, în cauză a fost notificată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului cu privire la implicarea minorului de 16 ani.

Cercetările continuă la nivelul Postului de Poliție Frătăuții Vechi, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt și complicitate la furt.

Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal.