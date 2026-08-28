Trei milioane de lei alocați de Primăria Suceava pentru amenajarea de parcări și platformă de colectare deșeuri în zona Torino

Alocarea unei finanțări de 3 milioane de lei din bugetul local, dar și din alte surse, pentru amenajarea de parcări și a unei platforme de colectare deșeuri în zona Torino, din cartierul Burdujeni, fost aprobată de consilierii locali suceveni în ședința de vineri, 28 august.

Obiectivul de investiții „Reabilitare parcare/platformă colectare deșeuri menajere zona TORINO” vizează o suprafață de circa 5.300 de metri pătrați în spatele și în laterala blocului în care funcționează magazinele ”Torino” și ”Util”, care au devenit un reper al zonei.

Lungimea totală a străzii pe care se intervine este de 352 de metri, împărțită pe patru tronsoane, de 117, 80, 100 și 55 de metri, cu lățimea părții carosabile între 4 și 6 metri.

Suprafața asfaltată este de 4.010 metri pătrați, cea pavată de 1.225 metri pătrați.

În urma lucrărilor vor rezulta 118 locuri de parcare, dintre care trei pentru persoane cu dizabilități, plus cinci locuri pentru motociclete.

Modernizările cuprind și zonele unde au fost demolate garaje, în locul cărora vor fi amenajate parcări, alei pietonale și spații de recreere.

În proiect mai intră canalizarea apelor pluviale, un zid de sprijin din beton armat pe 35 de metri, spații verzi, ridicarea la cotă a căminelor și a răsuflătorilor de gaz, dar și 45 de indicatoare rutiere și marcaje.

Proiectul de hotărâre este inițiat de primarul Vasile Rîmbu și de viceprimarul Ioan Dan Cușnir, iar durata totală a lucrărilor este de 11 luni, din care două luni pentru proiectul tehnic și documentația de autorizare, iar nouă luni pentru execuție.