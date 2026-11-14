Trei medalii pentru România, în prima zi a Campionatului European de Ciclocros 2026 de la Vatra Dornei

Sportivii români au început în forță Campionatul European de Ciclocros 2026, găzduit de municipiul Vatra Dornei. În prima zi a competiției, România a obținut trei medalii în cursele Masters, două de argint și una de bronz, prin reprezentanții cluburilor ACS Living Bike și ACS Pro Mountain Sports Iași.

Cele două medalii de argint au fost obținute de soții Salomé și George-Cristian Stan, care au devenit vicecampioni europeni la categoriile Masters 35–39 ani, feminin, respectiv masculin.

Performanța Saloméi Stan are o semnificație aparte. Mamă a doi copii, dintre care cel mai mic s-a născut anul trecut, sportiva a reușit să revină în competiții și să urce pe podiumul european, demonstrând că pasiunea pentru sport, determinarea și perseverența pot depăși orice obstacol.

Cea de-a treia medalie a delegației României a fost câștigată de Roxana Rîmniceanu, de la ACS Pro Mountain Sports Iași, care a obținut bronzul la categoria Women Masters 50–54 ani. În 2024, sportiva a trecut printr-o fractură de coloană, iar revenirea în competiție și câștigarea unei medalii la un Campionat European reprezintă o realizare remarcabilă. La cursele Masters au participat peste 140 de concurenți din mai multe țări europene, cu vârste cuprinse între 35 și peste 70 de ani.

Foto: Traian Olinici