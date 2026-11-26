Reprezentanții Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, prezenți la cea de a treia ediție a International Innovation and Invention Show EURO POLITEHNICUS, au fost răsplătiți cu importante premii pentru lucrările lor cotate în mod deosebit. Evenimentul a fost organizat de către Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în perioada 20-22 noiembrie, fiind susținut de Academia Oamenilor de Știință din România, Euronews România și CitiCluster.

Salonul a avut drept scop prezentarea, diseminarea și promovarea rezultatelor cercetării științifice, a dezvoltării tehnologice și a invențiilor brevetate sau în curs de brevetare, a proiectelor de cercetare de masterat, doctorat sau din industrie, acoperind domenii variate precum inginerie, medicină, protecția mediului, telecomunicații, materiale avansate și facilitând astfel legătura dintre inventatori, mediul academic și investitori. La eveniment au participat cercetători, studenți, antreprenori, IMM-uri, institute de cercetare și asociații de inventatori din România și din străinătate.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava s-a înscris cu 4 lucrări reprezentative, dezvoltate în cadrul Laboratorului de Inventică, ale căror autori sunt doctoranzi și cadre didactice de la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor: Laurențiu-Dan Milici, Valentin Popa, Mihai Dimian, Ciprian Bejenar, Mihaela Pavăl, Marian Bejenar, Oana-Vasilica Grosu, Constantin Ungureanu, Visarion-Cătălin Ifrim, Eugen Iavorschi, Mariana-Rodica Milici, Daniel-Sebastian Solovăstru, Vasile-Eusebiu Toader și Vlad-Mihai Crețu. Lucrările prezentate de aceștia au obținut trei medalii de aur, acordate invențiilor „Sistem pentru îmbunătățirea calității somnului”, „Valvă termostatică” și „Sistem de control automat al fluxului de fluid” și o medalie de platină acordată invenției „Sistem de aerisire și ventilație”.

În cadrul ceremoniei de premiere, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, ICECHIM Bucureşti, INMA Bucureşti, NIRD URBAN-INCERC București și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași au acordat diplome de excelență, trofee și medalii de aur invențiilor prezentate de universitatea suceveană.