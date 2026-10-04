Trei medalii de aur și două de argint la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică, obținute de echipa selectată și pregătită la Suceava

România a obținut trei medalii de aur și două de argint la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică desfășurată la Hanoi, în Vietnam, în competiție cu echipe din alte 64 de țări.

Echipa României a fost coordonată de prof. dr. Petru Crăciun, inspector școlar general adjunct la ISJ Suceava, prof. dr. Adrian Bodnarescu, de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, Rădăuți, jud. Suceava și Naghi Elisabeta Ana, membru al comitetului internațional al olimpiadei.

Cea de-a 19-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Astrofizică s-a desfășurat cu participarea a 315 concurenți din 64 de țări.

Medaliile pentru România au fost obținute de către:

Alexandru-Ioan Jicu, Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău, medalie de aur;

Teodor Bichir, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București, medalie de aur;

Robert-Cristian Amariei, Liceul Teoretic „Sfântu Nicolae” Gheorgheni, Harghita, medalie de aur;

Vlad Toncu, Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu”, București, medalie de argint;

Vlad-Tudor Bolohan, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București, medalie de argint.

Competiția a constat în susținerea a 5 probe: teoretică, practică (de observații cu telescopul), proba de planetariu, proba de analiza datelor și proba pe echipe.

Selecția și pregătirea echipei care a reprezentat România s-a realizat la Suceava, de către Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Societatea Științifică CYGNUS, în parteneriat cu Liceul cu Program Sportiv Suceava.

Coordonarea științifică a fost asigurată de către prof. Petru Crăciun, de la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, și de prof. Cristian Pîrghie, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

La nivelul Ministerului Educației și Cercetării, coordonarea olimpiadei a fost asigurată de Direcția Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară, prin prof. Naghi Elisabeta Ana, inspector MEC.

Ministerul Educației și Cercetării sprijină participarea loturilor naționale ale țării noastre la olimpiadele internaționale prin acoperirea taxelor de participare și a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de ședere, precum și în organizarea și desfășurarea etapelor ce preced olimpiadele internaționale – etapele locale/ județene/ municipale și naționale ale acestor competiții.