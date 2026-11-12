Trei indivizi, arestați după ce au tâlhărit un bărbat, la ieșirea dintr-un magazin din Suceava

Un caz de violență din care a rezultat și un furt a dus la ridicarea a trei bărbați și a unei femei, care au fost puși sub acuzare pentru tâlhărie și reținuți în arest pentru 24 de ore. Ulterior, față de cei trei bărbați judecătorii au emis și mandat de arestare pentru 30 de zile.

Din informațiile pe care le avem, între victimă și femeia din grupul agresor a început un conflict verbal, într-un magazin Profi din municipiul Suceava.

La ieșirea din magazin, cei trei bărbați au trecut la violențe fizice.

Din ancheta polițiștilor suceveni, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, rezultă că, pe 10 noiembrie, în jurul orei 8.35 dimineață, în loc public, inculpații au lovit persoana vătămată cu pumnii și cu picioarele, în zona capului și a corpului, creându-i suferințe fizice care necesită 12-14 zile de îngrijiri medicale. În timpul agresiunii, victima a fost lăsată fără telefonul mobil, precum și fără portofelul în care avea 135 de lei, carduri bancare și bunuri personale.

Prejudiciul estimat la 1.500 de lei a fost recuperat în scurt timp.

Procurorii au cerut arestarea tuturor celor patru implicați, însă Judecătoria Suceava a emis trei mandate de arestare.

Au fost arestați preventiv pentru 30 de zile Dan-Cătălin Gavriloaia, Alexandru Zlotar și Gheorghe Pleșca, pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată.

În cazul femeii reținute pentru 24 de ore, Judecătoria Suceava a stabilit măsura controlului judiciar.

Decizia privind mandatele de arestare poate fi contestată la Tribunalul Suceava.

„Cercetările în prezenta cauză se efectuează de lucrătorii de poliţie judiciară din cadrul Poliţiei Municipiului Suceava – Birou Investigaţii Criminale, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, urmând a fi documentată întreaga activitate infracțională”, se arată într-un comunicat al procurorilor suceveni.

Inculpații se bucură de prezumția de nevinovăție, până la o sentință judecătorească definitivă.