Trei gesturi care pot opri o ceartă în cuplu

Orice cuplu se ceartă, oricât de armonioasă ar părea relația privită din afară. Psihologii care lucrează cu familiile sunt de acord că problema nu o reprezintă certurile în sine, ci felul în care se desfășoară și urmele pe care le lasă. O neînțelegere rezolvată cu calm poate chiar să apropie doi oameni. În schimb, o ceartă scăpată de sub control lasă răni care se vindecă greu și care ies din nou la suprafață la următorul conflict.

Când ne simțim atacați, corpul reacționează ca în fața unui pericol: inima bate mai repede, respirația se scurtează, mușchii se încordează. Mintea nu mai judecă limpede, nu mai ascultăm și căutăm doar să ne apărăm sau să ripostăm. Omul pe care îl iubim devine pentru câteva minute un adversar. De aceea, în toiul certei nu ne ajută explicațiile lungi, ci câteva gesturi simple care să domolească tensiunea.

Cele mai cunoscute cercetări pe această temă îi aparțin psihologului american John Gottman și colegilor săi de la Universitatea din Washington, din Seattle. Timp de câteva decenii, echipa sa a studiat mii de cupluri. Partenerii erau filmați în timp ce discutau o problemă care îi dezbina, iar cercetătorii le măsurau pulsul și alte semne ale încordării. Doar observând felul în care doi oameni se ceartă, cercetătorii au putut prezice în peste 90% din cazuri dacă mariajul va rezista. Un studiu publicat în 1998 a arătat că primele trei minute ale unei discuții tensionate anunță aproape întotdeauna cum se va încheia aceasta.

Aceleași cercetări au arătat că, atunci când pulsul depășește aproximativ o sută de bătăi pe minut, omul intră într-o stare de copleșire în care nu mai poate nici să asculte, nici să gândească limpede. Nici cuplurile stabile nu sunt ferite de certuri, dar în cazul lor, în plin conflict, partenerii încearcă să se apropie din nou, iar aceste încercări sunt primite. Din aceste observații s-au născut trei recomandări.

Primul gest este o pauză stabilită de comun acord. Când unul dintre parteneri simte că nu se mai poate stăpâni, e mai bine să întrerupă discuția decât să continue cu vorbe pe care le va regreta. A pleca trântind ușa sau a tăcea demonstrativ înseamnă a fugi, iar celălalt resimte gestul ca pe o pedeapsă. O pauză sănătoasă înseamnă să spui clar că ai nevoie de câteva minute ca să te liniștești și că discuția va fi reluată. Potrivit echipei lui Gottman, organismul are nevoie de cel puțin douăzeci de minute pentru a se calma. În acest timp, e mai util să faci ceva care te liniștește decât să repeți în minte argumentele: o scurtă plimbare, un pahar cu apă, câteva respirații adânci. Unele cupluri își aleg dinainte un cuvânt-semnal, pe care oricare îl poate rosti când tensiunea crește, iar celălalt se angajează să-l respecte.

Al doilea gest ține de felul în care vorbim. Frazele care încep cu „tu mereu” sau „tu niciodată” sunt ca benzina turnată peste foc. Cel care le aude se simte atacat ca persoană și răspunde aproape inevitabil tot printr-un atac. Psihologii recomandă să înlocuim acuzația cu o descriere sinceră a ceea ce simțim și a ceea ce ne dorim. Formulat astfel, un reproș devine o rugăminte, iar partenerul nu mai simte nevoia să se apere. Ajută și o regulă simplă: un singur subiect pe discuție. Nemulțumirile mai vechi pot fi abordate la momentul potrivit, nu în focul certei.

Al treilea gest este apropierea. Deși e cel mai rar folosit, are adesea cel mai mare efect. O atingere ușoară a mâinii, o glumă blândă sau recunoașterea faptului că celălalt are, măcar în parte, dreptate pot schimba cursul întregii discuții. Asemenea încercări de împăcare nu înseamnă că renunți la punctul tău de vedere, ci că îi amintești celuilalt că sunteți de aceeași parte. Studiile lui Gottman arată că, în cuplurile fericite, gesturile de bunăvoință sunt de aproximativ cinci ori mai numeroase decât cele ostile, chiar și în timpul unei certe.

Nicio metodă nu funcționează perfect de la prima încercare, iar obiceiurile vechi revin ușor, mai ales în perioadele de oboseală sau de griji. Important este ca, după ce spiritele se calmează, să discutați fără reproșuri despre ce a mers și ce ați putea face altfel data viitoare. Dacă certurile devin foarte dese sau apar jigniri grave, apelul la un psiholog sau la un consilier de cuplu nu este un semn de slăbiciune, ci unul de maturitate.

Poate că aceasta este cea mai bună măsură a unei relații sănătoase: nu faptul că doi oameni nu se ceartă niciodată, ci faptul că știu să se regăsească după ceartă.

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