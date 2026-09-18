Trei frați au primit pedepse grele, cu executare, definitive, pentru trafic de droguri

Un dosar de trafic de droguri în care principalii inculpați au fost trei frați din Siret a ajuns la un verdict final în instanță, cu condamnări grele pentru toți cei trei frați.

Curtea de Apel Suceava a respins apelurile fraților Saviuc, dar și al procurorilor de la DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, menținând pedepsele mari, cu executare.

Frații Saviuc sunt clienți vechi ai procurorilor de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism (DIICOT) Suceava, doi dintre ei fiind din nou arestați în octombrie 2025.

În acest dosar, în care există sentință definitivă, Petru Tudor Saviuc a fost condamnat la 9 ani și 4 luni, pedeapsă în care este inclusă și o revocare a unei condamnări mai vechi.

Fratele său, Adrian Emanuel Saviuc, a primit o pedeapsă de 9 ani, 8 luni și 20 de zile, inclusiv prin revocarea unor condamnări mai vechi.

Cel de al treilea frate, Avram Saviuc, a primit o pedeapsă de 5 ani, 9 luni și 10 zile.

Acesta din urmă a fost dat în urmărire de Poliția Română, nefiind de găsit la punerea în executare a mandatului.

Avram Saviuc, dat în urmărire generală

Drogurile erau aduse din Spania

Cei trei frați au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT Suceava, alături de alți trei inculpați, în cursul anului 2021 pentru acuzații de trafic de droguri, în special canabis, dar și cocaină. Drogurile erau trimise din Spania printr-o firmă de transport internațional de persoane și, la vremea confiscării, erau porționate și pregătite pentru vânzare.

Marfa urma să ajungă la clienți din București, dar și la clienți din anturajul inculpaților, de la Siret, rezultă din datele structurilor de combatere a crimei organizate.

Conform anchetei DIICOT, în perioada mai-septembrie 2016, frații Adrian Emanuel Saviuc, Petru Tudor Saviuc și Avram Saviuc, alături de Cristian Cosmin Ciucan, au constituit un grup infracțional organizat, având ca obiect procurarea din străinătate a diferite cantități de droguri de risc și mare risc, prin organizarea transportului și introducerea în țară, în vederea comercializării drogurilor către diverși clienți fideli, alimentând și asigurând cantități de substanțe pe raza orașului Siret și a municipiului București.

Din cercetări rezultă că Adrian Emanuel Saviuc, la solicitarea lui Petru Tudor Saviuc, a achiziționat și trimis din Spania, prin intermediul unei firme de transport internațional, cantitatea de peste 1.500 de grame de canabis și 2,65 grame cocaină, ridicată de anchetatori în urma unei percheziții dintr-o garsonieră, în data de 15 septembrie 2016.

Doi dintre frații Saviuc mai au un dosar greu pe linie de droguri

Doi dintre frații recent condamnați, Petru Tudor Saviuc și Adrian Emanuel Saviuc, au ajuns după gratii în luna octombrie a anului trecut, după ce au introdus în țară, dinspre Spania, un colet cu 3 kilograme de canabis.

Din probatoriul administrat a rezultat că, în baza unei înțelegeri prealabile, în luna octombrie 2025, prin intermediul unei societăți de curierat internațional, inculpații au introdus în țară, din Spania, în scopul comercializării, cantitatea de 3 kilograme canabis.

Canabisul era ascuns într-un colet conținând obiecte de vestimentație și produse alimentare și, evident, transportul a fost interceptat de polițiștii de la Serviciul Antidrog, care au acționat sub coordonarea procurorilor de la DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava.

Pe parcursul urmăririi penale și al perchezițiilor efectuate au fost indisponibilizate cantitatea de trei kilograme drog de risc (canabis), sume de bani în lei și euro, înscrisuri, precum și alte mijloace de probă.

În acest dosar, cei doi frați au fost trimiși în judecată în stare de arest preventiv și sunt judecați la Tribunalul Suceava, nefiind dată încă o sentință.