Trei elevi ai Colegiului „Spiru Haret”, medaliați în Malaysia, pentru un proiect inovator destinat persoanelor nevăzătoare

Rezultat excelent pentru trei elevi ai Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava, la competiția World Sustainable Development Goals Challenge 2026, Malaysia, din perioada 25–28 septembrie, competiție de amploare ce a reunit peste 300 de proiecte inovatoare, semnate de peste 1200 de concurenți.

Alexandru Vasile Drobotă, Anisia Ecaterina Tănase și Sașha Alexandru Colomischi au impresionat juriul internațional cu proiectul lor revoluționar intitulat Distonix V.2, un dispozitiv inteligent, conceput special pentru a veni în sprijinul persoanelor nevăzătoare.

Juriul a recompensat cu medalie de aur fiecare membru și a oferit Platinum Award întregii echipe.

Acest rezultat este rodul unei munci intense de echipă, desfășurată sub coordonarea profesoarelor Drobotă Angela și Tănase Dumitrița (director adjunct al colegiului). Sub îndrumarea lor, elevii au demonstrat o aliniere perfectă între competențele tehnice avansate și aplicabilitatea practică a proiectului.

Proiect cu impact social

Distonix V.2 este un dispozitiv integrat într-o vestă portabilă, rezultând un echipament ergonomic ce poate fi utilizat în mod curent, în viața de zi cu zi.

Prin intermediul unor sisteme inteligente de procesare a datelor și al unor senzori avansați, camera de pe vestă scanează mediul înconjurător și detectează obstacolele din proximitate în timp real, transmițând vibrații direcționale utilizatorului.

Juriul internațional a apreciat în mod deosebit utilitatea practică, impactul social major și fluiditatea algoritmilor software folosiți, elemente ce pot îmbunătăți considerabil calitatea vieții și independența persoanelor cu deficiențe de vedere, fiind direct aliniate cu obiectivele globale de dezvoltare durabilă ale ONU.

Sprijiniți de sponsori

O astfel de deplasare la o competiție de anvergură mondială, desfășurată la mii de kilometri depărtare, implică un efort logistic și financiar uriaș.

Performanța elevilor și profesorilor de la „Spiru Haret” Suceava a fost posibilă datorită generozității și implicării unor sponsori din comunitatea locală, care au ales să investească în viitorul și inteligența tinerilor suceveni.

Echipa aduce mulțumiri speciale companiilor Carpatis și Experwear, precum și firmei Topgeosys, a căror susținere financiară a transformat acest proiect ambițios dintr-un vis frumos într-o realitate palpabilă pe scena internațională.