Trei de 10 și o rată de succes de 73% la prima probă a concursului pentru directorii de școli

Rata de promovare în rândul candidaților pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din școlile sucevene, la prima probă a concursului, este de aproape 73%, potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean Suceava.

276 de candidați din totalul celor 283 înscriși au participat marți, 13 octombrie, la proba de evaluare a competențelor organizată în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct.

Potrivit rezultatelor inițiale, înainte de contestații, 201 candidați au obținut note de minimum 6,00, pragul stabilit pentru promovarea probei.

Din totalul candidaților prezenți, 75 au obținut note sub 6,00, reprezentând 27,17%. La probă au absentat 7 candidați, respectiv 2,47% din totalul celor înscriși.

Un rezultat remarcabil îl reprezintă obținerea a trei note de 10 la nivelul județului Suceava.

Testarea de marți a fost eliminatorie, iar pentru promovare au fost necesare minimum 12 răspunsuri corecte din 20, echivalentul notei 6.

Proba a testat competențele și aptitudinile personale, printr-un test standardizat de 20 de întrebări de raționament verbal, numeric și logic, pentru care este necesară minimum nota 6. Fiecare întrebare are patru variante de răspuns, dintre care una singură este corectă.