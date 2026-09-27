Trei copii și doi adulți au ajuns la spital în urma unui accident cu două mașini, la Costâna

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs în această noapte în localitatea Costâna. În cele două mașini se aflau șase persoane, iar la fața locului au fost mobilizate cinci echipaje de intervenție.

La fața locului au intervenit un echipaj de descarcerare, un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă și un echipaj de prim ajutor, precum și două echipaje de tip B2 de la Serviciul de Ambulanță Județean.

În urma evaluării medicale, cinci dintre persoanele implicate în accident au fost transportate la spital. Este vorba despre doi adulți, în vârstă de 37 și 41 de ani, precum și trei copii, de 7, 5 și 2 ani.

Purtătorul de cuvânt al SAJ Suceava, dr. Dan Teodorovici, a precizat că toate cele cinci persoane sunt conștiente și stabile hemodinamic, prezentând diverse contuzii.