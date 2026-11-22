Administrația locală din municipiul Suceava implementează o serie de măsuri menite să crească gradul de siguranță rutieră în zonele unităților de învățământ, ca răspuns la solicitările părinților și la numărul ridicat de accidente rutiere din ultimii ani, potrivit viceprimarului Dan Ioan Cușnir, care a prezentat intervențiile realizate deja pe mai multe artere din oraș.

Intervențiile vizează creșterea vizibilității trecerilor de pietoni și obligarea șoferilor să reducă viteza în apropierea școlilor și grădinițelor. În mai multe zone din oraș au fost amenajate treceri de pietoni supraînălțate, pentru temperarea traficului; covoare antiderapante de culoare roșie, aplicate înaintea marcajelor pietonale, cu rolul de a avertiza vizual conducătorii auto și de a îmbunătăți eficiența frânării; marcaje rutiere reîmprospătate pentru o vizibilitate sporită atât ziua, cât și pe timp de noapte; manechine reprezentând elevi – un băiețel și o fetiță cu ghiozdane, montate pe trotuare înaintea trecerilor, pentru a atrage atenția șoferilor asupra prezenței copiilor.

Treceri supraînălțate, covoare roșii și manechine, pentru siguranța elevilor din Suceava

Conform datelor furnizate de municipalitate în cadrul acestui proiect, astfel de amenajări au fost realizate în apropierea mai multor școli și colegii din oraș, printre care Școala Gimnazială Nr. 3, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Colegiul Național „Petru Rareș”, Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza”.

Viceprimarul Dan Ioan Cușnir a precizat că aceste amenajări vor continua și în alte zone din municipiu, acolo unde specialiștii Poliției Rutiere vor considera că se impun măsuri suplimentare de protecție a pietonilor. Totodată, acesta a răspuns criticilor legate de costurile acestor investiții, subliniind că protejarea vieții copiilor primează în fața calculelor financiare.

„Nu putem promite că vom elimina toate accidentele. Dar putem promite că nu vom rămâne indiferenți, că vom face tot ceea ce ține de noi și că nu vom pune niciodată prețul unei măsuri de siguranță mai presus de viața unui om. (…) Fiecare copil din Suceava merită să ajungă în siguranță la școală. Și, mai ales, să se întoarcă sănătos acasă”, a transmis viceprimarul Sucevei.