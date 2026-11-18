Pentru a determina șoferii să reducă viteza în zona unor treceri de pietoni folosite în special de elevi, administrația locală a început să amenajeze o serie de treceri de pietoni supraînălțate.

O astfel de trecere, cu marcajele rutiere aferente, a fost finalizată marți noaptea pe strada Mărășești, în apropierea Colegiului Național „Mihai Eminescu”.

Înaintea trecerii, tot pentru creșterea siguranței rutiere, au fost instalate covoare antiderapante.

La solicitarea Poliției Rutiere, o altă trecere de pietoni supraînălțată ar urma să fie amenajată în perioada următoare în zona Școlii nr. 9 ”Ion Creangă”.

O trecere de pietoni supraînălțată a fost făcută în urmă cu vreo trei ani pe strada Traian Vuia, în dreptul magazinului de bricolaj Mathaus, odată cu sensul giratoriu amenajat pe cheltuiala investitorului privat.