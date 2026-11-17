Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava anunță finalizarea proiectului „Tranziția spre piața muncii prin stagii de pregătire practică”, cod SMIS 318218. Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European Plus prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027 și se încheie pe 30 noiembrie 2026, după 24 de luni de implementare.

În doi ani școlari, 251 de elevi ai Colegiului au efectuat stagii de practică la agenți economici din Suceava, iar 248 dintre ei au obținut certificatul de calificare profesională. Rezultatul depășește ținta asumată de 229 de elevi certificați.

· Rezultatele proiectului

Proiectul a sprijinit elevii din învățământul profesional și tehnic să își dezvolte competențele practice în medii reale de lucru, din domeniile turism, hotelărie, gastronomie, alimentație publică și comerț. Principalele rezultate sunt:

251 de elevi au participat la stagii de practică de 150 de ore (liceu) sau 300 de ore (învățământ profesional), sub îndrumarea tutorilor de practică și a cadrelor didactice;

au participat la stagii de practică de 150 de ore (liceu) sau 300 de ore (învățământ profesional), sub îndrumarea tutorilor de practică și a cadrelor didactice; 248 de elevi au promovat stagiul și examenul de certificare (98,8%), dintre care 152 cu calificativul „Excelent”; în anul școlar 2025–2026 promovabilitatea a fost de 100%;

au promovat stagiul și examenul de certificare (98,8%), dintre care 152 cu calificativul „Excelent”; în anul școlar 2025–2026 promovabilitatea a fost de 100%; 222.126 RON au fost acordați elevilor ca subvenții pentru participarea la stagii, împreună cu un pachet de materiale pentru practică;

au fost acordați elevilor ca subvenții pentru participarea la stagii, împreună cu un pachet de materiale pentru practică; 42 de acorduri de parteneriat au fost încheiate cu 35 de organizații: agenți economici, instituții publice, mediul universitar, organizații profesionale și ONG-uri;

au fost încheiate cu 35 de organizații: agenți economici, instituții publice, mediul universitar, organizații profesionale și ONG-uri; 27 de workshopuri au abordat dezvoltarea durabilă, meseriile verzi și orientarea în carieră, cu participarea profesorilor și a reprezentanților companiilor.

Stagiile s-au desfășurat în principal la Restaurant Any Time, Hotel MyContinental, Profi Rom Food, Juventus Nord Est și Restaurant Vivendi. Partenerii au apreciat seriozitatea și implicarea elevilor, iar unii și-au exprimat disponibilitatea de a-i angaja după absolvire.

· Gala Excelenței „Cantemir 60” și parteneriatele de după proiect

Rezultatele au fost celebrate pe 23 octombrie 2026, la Gala Excelenței „Cantemir 60” în pregătirea practică, organizată în cadrul Zilelor Colegiului. Elevii cu rezultate deosebite au fost premiați, iar companiile și tutorii de practică au primit distincția „Partener de Excelență în Educație Profesională”.

La masa rotundă „Colaborarea interinstituțională post-PEO” au fost invitați reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean, ai Universității „Ștefan cel Mare”, ai AJOFM, ai Camerei de Comerț și Industrie și ai ITM Suceava, alături de operatorii economici parteneri. Acolo a fost lansată inițiativa unui „Protocol de colaborare continuă Școală – Mediu de Afaceri”, pentru ca stagiile de calitate și legătura cu angajatorii să continue și după încheierea finanțării.

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătățirea calității și relevanței educației și formării profesionale, pentru dezvoltarea competențelor practice și a competențelor cheie ale celor 251 de elevi, prin programe de învățare la locul de muncă.

Valoarea totală a proiectului este de: 2.464.219,00 RON

Valoarea cofinanțării Uniunii Europene este: 2.094.586,15 RON

Perioada de implementare este (24 luni): 01.12.2024 – 30.11.2026.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European Plus prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027.

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Expert comunicare – Maria BURSUC