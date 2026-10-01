Transportul elevilor din zona ANL Burdujeni, reluat din 6 octombrie, ca urmare a intervenției mai multor mame, în ședința de Consiliu Local

Răbdarea și insistențele unor părinți disperați din cauza eliminării transportului școlar din zona ANL Burdujeni au dat roade în cele din urmă, după un episod interesant desfășurat la finalul ședinței de Consiliu Local de săptămâna aceasta.

După mai bine de cinci ore de așteptare, în picioare, pe holurile Primăriei Suceava, mamele mai multor copii care beneficiau până acum câteva săptămâni de transport special pentru elevi, cu microbuze TPL, au fost primite în sala de ședințe, pentru a-și susține cauza – reintroducerea curselor școlare. Doar că, surpriză – nu au mai avut cui să se adreseze, din conducerea Primăriei.

Primarul Vasile Rîmbu plecase din sală cu puțin timp înainte, fără a mai reveni, iar viceprimarii lipseau, unul fiind în delegație, iar altul în concediu. Blocaj. Fără vreun factor de decizie din primărie, intervenția lor era ca și nulă. Chiar dacă mai erau consilieri locali în sală, aceștia puteau doar să le asculte, disponibilitate pe care au și arătat-o, fără rezerve, doar că mamele elevilor au și spus că au venit special acolo pentru a discuta cu primarul, față în față, pentru că în audiență au fost primite doar de consilierul său, Andrei Bacoș.

Cum revenirea în sală a edilului s-a dovedit a fi scoasă din calcul, președintele de ședință, Florin Boghean, a luat legătura cu Vasile Rîmbu, care a venit cu altă variantă – să coboare doamnele la el, la birou, împreună cu directorul TPL, Gabriel Petruc, și consilierul Andrei Bacoș.

Rezultatul discuțiilor – a doua zi TPL a anunțat o modificare la traseul autobuzului școlar care a rămas pentru a deservi zona Aleea Dumbrăvii, unde distanțele până la stațiile TPL sunt mult mai mari.

Traseul autobuzului școlar de pe zona Aleea Dumbrăvii, modificat pentru a ajunge și la blocurile ANL Burdujeni

TPL Suceava a anunțat că de marți, 6 octombrie 2026, autobuzul școlar de 23 de locuri care deservește zona Aleea Dumbrăvii și transportă elevii către Școala Gimnazială nr. 10 va fi înlocuit cu un autobuz similar, dar cu o capacitate de 37 de locuri.

De la aceeași dată, traseul autobuzului școlar va fi deviat pe strada Putnei, pe ambele sensuri de mers, pentru a prelua și elevii din această zonă.

„Pentru ca transportul să se desfășoare în condiții optime, rugăm ca acest autobuz să fie folosit cu prioritate de elevii din ciclul primar ce au domiciliul în zona ANL Burdujeni. Elevii de gimnaziu pot folosi celelalte mijloace de transport în comun sau pot merge pe jos, având în vedere că:

strada Putnei se află în apropierea stațiilor Ramiro, Conlem și Gara Burdujeni;

pe strada Putnei circulă autobuzele Liniei 2, care au stație chiar pe această stradă;

de la capătul străzii Putnei dinspre strada Gheorghe Doja până la Școala nr. 10 sunt aproximativ 800 de metri, o distanță rezonabilă inclusiv pentru deplasarea pe jos”, au transmis reprezentanții societății de transport public în comun.

Sistemul de transport școlar cu microbuze TPL a fost introdus în urmă cu câțiva ani, ca program pilot, chiar din zona ANL Burdujeni, elevii fiind preluați din apropierea locuințelor, duși și aduși înapoi acasă, din fața școlii, cu un microbuz TPL dedicat doar lor. Facilitatea a fost sistată recent, pe câteva trasee, din cauza lipsei acute de șoferi cu care se confruntă TPL, a programului încărcat al celor existenți, care fac o mulțime de ore suplimentare, fără a avea măcar salarii motivante.