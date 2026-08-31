Transport TPL public local și metropolitan gratuit, pe 7 septembrie

Cu ocazia începerii noului an școlar, în data de 7 septembrie, transportul public local și metropolitan din municipiul Suceava va fi gratuit pentru toți călătorii.

Măsura are ca obiectiv încurajarea utilizării transportului public și facilitarea deplasării elevilor, părinților, bunicilor și a tuturor celor care vor utiliza autobuzele în prima zi de școală.

”Un transport public modern, accesibil și eficient reprezintă o componentă importantă pentru dezvoltarea municipiului Suceava și a Zonei Metropolitane și pentru asigurarea unor condiții de mobilitate cât mai bune pentru toți cetățenii”, spun reprezentanții administrației sucevene.