Transport ilegal de cherestea, descoperit într-un tir, mascat de patru baloți mari de paie

Polițiștii de la Vatra Dornei au documentat un dosar cu prejudiciu mare pe linie silvică, după ce, acum câteva zile, pe DN 17, la Poiana Stampei, într-un vehicul greu marca MAN, înmatriculat în Iași, a fost descoperită o cantitate mare de cherestea de pe piața neagră.

Cazul a fost unul mai deosebit, inițial, la control, polițiștii având în față o încărcătură cu prelată, în interior părând a fi baloți de paie.

La volan era un bărbat din satul sucevean Vama, iar cu ocazia verificării încărcăturii, în partea din spate a semiremorcii erau așezați 4 baloți rotunzi de fân, care obturau vizibilitatea restului încărcăturii.

O verificare mai amănunțită a arătat că după baloții de fân s-a găsit o cantitate semnificativă de material lemnos, respectiv cherestea de rășinoase.

Evident, șoferul nu deținea aviz de însoțire pentru materialul lemnos transportat, precizând că a încărcat cheresteaua din localitatea Vama.

Autotrenul a fost condus sub escortă la depozitul Ocolului Silvic Dorna Candrenilor, pentru inventariere, ulterior rezultând cantitatea de 53,889 mc cherestea rășinoase, în valoare totală de aproximativ 38.000 lei.

Întreaga cantitate de cherestea rășinoase, în valoare de 38.800 de lei, a fost predată în custodie Ocolului Silvic Dorna Candrenilor.

Având în vedere că este vorba de un transport ilegal care se încadrează la infracțiune, ansamblul auto, proprietatea unei firme din Iași, în valoare de 20.000 euro, a fost depus la depozitul special amenajat al IPJ Suceava.