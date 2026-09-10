Transferurile efectuate de U Cluj îi pun în gardă pe cei de la CSU Suceava înaintea meciului direct

După victoria entuziasmantă cu CSM Vaslui din runda inaugurală, CSU Suceava va evolua sâmbătă, în deplasare, cu Universitatea Cluj, în etapa a II-a a Ligii Naționale de handbal masculin.

Partida a fost prefațată de antrenorul universitarilor, Bogdan Șoldănescu.

„Ne așteptăm la un meci extrem de dificil. Dacă în sezoanele precedente ne-am impus cam de fiecare dată în disputele cu ardelenii, în prezent lucrurile s-au schimbat un pic. U Cluj a transferat jucători cu experiență în această vară, cei mai importanți dintre aceștia fiind internaționalii Stefan Vujic (Serbia) și Mohammad Reza Oraei (Iran), adus din Franța. În mod cert, altele vor fi datele problemei, însă suntem încrezători după prestația cu Vasluiul, așa că vrem să aducem punctele la Suceava”.

Tehnicianul celor de la CSU a fost completat de extrema Cătălin Zarițchi, care a avut o evoluție foarte bună în confruntarea cu CSM Vaslui.

„Clujenii s-au întărit serios în intersezon, însă n-au cum să aibă omogenitatea noastră. Avem moralul ridicat și mergem la Cluj să câștigăm al doilea meci din seria de trei pe care ne-am propus-o, incluzând aici și jocul cu Teutonii Ghimbav, din runda următoare”.

Programul etapei a II-a:

Vineri, 11 septembrie

Dinamo București – Steaua București (ora 18:00)

Potaissa Turda – CSM București (ora 18:00)

SCM Politehnica Timișoara – HC Buzău (ora 20:00)

Sâmbătă, 12 septembrie

Universitatea Cluj – CSU Suceava (ora 17:30)

CSM Vaslui – CSM Constanța (ora 18:00)

Teutonii Ghimbav – Minaur Baia Mare (ora 18:00)