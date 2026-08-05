Transferuri după admiterea în clasa a IX-a. Zeci de elevi au vrut la alt liceu sau altă specializare

Elevi nemulțumiți de liceul unde au fost repartizați după examenul de evaluare națională au înaintat cereri de transfer către Inspectoratul Școlar Suceava, solicitând fie transferul către un alt liceu, fie în cadrul unei alte specializări.

Astfel, după repartizarea computerizată, pe adresa instituției au ajuns 64 cereri de transfer din partea proaspeților liceeni, instituția aprobând 55 dintre acestea.

Elevii au invocat diverse situații speciale apărute după repartizarea computerizată, cum ar fi cazurile de gemeni care vor să studieze în aceeași clasă, elevi care nu au fost admiși la liceul dorit pentru că nu au completat corect fișa de înscriere, cazuri medicale, elevi admiși la licee aflate departe de domiciliu etc.

25 dintre elevii care au solicitat transfer la alte școli sau alte specializări (unii cu medii mari, de 9) au justificat în cerere că au completat greșit fișa de admitere, fișă în care viitorii boboci își completează opțiunile pentru liceu.

În alte situații, elevii au solicitat transferul la alt liceu sau în cadrul altui profil invocând fie distanţa prea mare faţă de domiciliu, fie probleme medicale.

Șapte dintre cereri vizau cazuri de gemeni, legistaţia permiţând „reunirea” fraţilor gemeni în cadrul aceleiaşi clase, indiferent de media de admitere.

Potrivit metodologiei, elevii admişi în clasa a IX-a se pot transfera dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul, în limita efectivului maxim de elevi la clasă, admis prin lege.

De asemenea, 10 elevi veniți din afara țării au solicitat echivalarea studiilor din străinătate și înscrierea la licee din județ.

Nouă cereri de transfer au fost refuzate, nerespectând criteriul mediei.

A doua etapă de admitere la liceu

În luna august se desfășoară a doua etapă de admitere computerizată în învățământul liceal de stat.

Pot participa la această etapă de repartizare: candidații care au fost repartizați în prima etapă de repartizare, dar care nu și-au depus dosarul de înscriere în termen, candidații care nu au fost repartizați în prima etapă, candidații care nu au participat la examenul de evaluare națională sau care și-au încheiat ulterior situația școlară.

Opțiunile pentru etapa a II-a de repartizare se vor completa din lista locurilor libere pentru etapa a II-a.

Repartizarea (17 și 18 august) se va face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere pentru candidații care au susținut evaluarea națională în funcție de opțiunile exprimate, iar apoi vor fi repartizați candidații fără evaluare națională, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire.

Locurile rămase libere, disponibile pentru această etapă, sunt publicate pe pagina online a Inspectoratului Școlar Județean, secțiunea Admitere.