Daniel Stanciuc a marcat 6 goluri la meciul de debut în prima ligă daneză

Transferat recent de la Dinamo București la Nordsjaelland, în prima ligă de handbal a Danemarcei, suceveanul Daniel Stanciuc a debutat cu dreptul la noua sa formație. După doar două antrenamente efectuate alături de noii săi coechipieri, coordonatorul de joc al echipei naționale a României a evoluat fără trac, aducându-și din plin contribuția la victoria echipei sale în confruntarea cu Holstebro, din cadrul etapei a X-a a primei ligi daneze. Nordsjaelland s-a impus cu scorul de 36-28, avându-l printre principalii marcatori de Daniel Stanciuc, cu 6 reușite.

„A fost incredibil. Sunt foarte fericit să fiu aici, sunt fericit pentru debutul meu. Am avut doar două antrenamente cu echipa, nu mă așteptam să prind atât de multe minute și atât de rapid. Sunt încântat de victorie, mi-a plăcut mult atmosfera. Totul a fost grozav! Nu sunt obișnuit să joc cu atât de mulți fani în campionat, o arenă plină. Minunat!

E bine pentru moralul meu, pentru încrederea echipei. O vom lua pas cu pas și vom fi gata pentru meciul de săptămâna viitoare”, a declarat handbalistul în vârstă de 22 de ani după terminarea partidei.