„Traiul ţăranilor”

„Deşi bogaţi, ţăranii duc aici tot traiul lor modest şi cumpătat. Mobilarea în casele lor e simplă. Numai la câţiva din fruntaşii cei mari ai satului, oameni de aproape 100.000 de lei avere, am vădut oglindi mai mari în păreţi. De obiceiu mobilele sunt de lemn alb, rareori lustruite; în jurul odăiei se întinde un şir de laviţe coperite cu scorţuri cari slujesc şi de paturi. E destul de curios că nu se prea întâlnesc perini, fiind acestea înlocuite cu haine îndoite puse sub cap”.

„Revista Politică”, Anul II, nr.11, Suceava, Octomvrie 1887.

„Expoziţia zootehnică a Bucovinei”

„Cel mai important moment de la expoziţia zootehnică a Bucovinei a fost vizionarea expoziţiei. D-l ministru Sauciuc Săveanu trecea în revistă toate animalele existente, se întreţinea cu ţărani, ţărance, gospodari, pădurari, în modul binevoitor care’l caracterizează pe domnia sa. Trecea prin mii şi mii de ţărani, saluta pe cei cunoscuţi, felicita pe cei cu animalele premiate, dădea sfaturi, cerea informaţiuni, strângea mâna gospodarilor şi a gospodinelor, se interesa de starea lor, de rasa şi folosul vitelor”.

„Cuvântul Ţărănimii”, Anul IX, nr. 219, Octombrie 1930.