Traian Andronachi este propunerea PSD pentru funcția de prefect de Suceava

Prefect de Suceava va fi, cel mai probabil, din nou avocatul Traian Andronachi, care a mai ocupat această funcție din martie 2025 până în aprilie 2026, când PSD s-a retras de la guvernare.

Surse politice din rândul social-democraților afirmă că acum propunerea PSD pentru funcția de prefect este tot Traian Andronachi. Demisia prefecților liberali și instalarea noului guvern, majoritar PSD, sunt motive care ar conduce la o numire rapidă a noilor reprezentanți ai guvernului în teritoriu. Pentru subprefecți încă nu s-au stabilit nominalizările la partid.