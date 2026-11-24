Un bărbat în vârstă de 73 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs luni seară, 23 noiembrie, pe DJ 208C, în afara orașului Liteni, pe direcția Liteni – Rotunda.

Accidentul a fost anunțat la numărul de urgență 112 în jurul orei 17:45. La fața locului au intervenit echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava și pompierii militari.

Potrivit primelor informații, la un moment dat, un tânăr de 21 de ani, aflat la volanul unui autoturism BMW 320D, ar fi observat o turmă de oi pe partea carosabilă și a încercat să o evite. În timpul manevrei, acesta l-a acroșat pe ciobanul în vârstă de 73 de ani, care a fost proiectat în afara carosabilului, pe un teren agricol.

Tragedie la Liteni. Un cioban de 73 de ani a murit după ce a fost lovit de o mașină

După impact, șoferul a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, iar autoturismul a părăsit drumul, a rulat pe terenul agricol și s-a oprit după ce a lovit un mal de pământ.

Echipajul medical ajuns la fața locului a constatat că pietonul nu mai prezenta semne vitale. Ulterior, a fost declarat decesul acestuia.

În urma accidentului, o tânără de 19 ani, pasageră pe locul din dreapta-față al autoturismului, a suferit leziuni ușoare și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. De asemenea, acesta deținea permis de conducere valabil.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, urmând să stabilească toate împrejurările în care s-a produs tragedia.

Tragedie la Liteni. Un cioban de 73 de ani a murit după ce a fost lovit de o mașină