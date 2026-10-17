Actualitate

Traficul din vămile de la Siret și Vicovu de Sus, suspendat din nou, vineri după-amiază, pentru o alertă aeriană din Ucraina

Traficul din vămile de la Siret și Vicovu de Sus, suspendat din nou, vineri după-amiază, pentru o alertă aeriană din Ucraina
Traficul din vămile de la Siret și Vicovu de Sus, suspendat din nou, vineri după-amiază, pentru o alertă aeriană din Ucraina

Traficul din vămile de la Siret și Vicovu de Sus a fost suspendat din nou, vineri după-amiază, timp de o oră, pentru o alertă aeriană din Ucraina.

Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava a anunțat că, în data de 16 octombrie 2026, traficul prin Punctele de Trecere a Frontierei Siret–Porubne și Vicovu de Sus – Krasnoilsk a fost întrerupt începând cu ora 16.45.

La nivelul punctelor de trecere a frontierei a fost pus în aplicare planul de măsuri pentru evacuarea preventivă a persoanelor civile, dar și a tuturor lucrătorilor care își desfășoară activitatea în punct.

Începând cu ora 17.40, traficul prin Punctele de Trecere a Frontierei Siret și Vicovu de Sus, la frontiera cu Ucraina, a fost reluat în condiții normale.

Autoritățile au transmis că, în prezent, formalitățile de control în cele două puncte de trecere a frontierei se desfășoară in condiții normale, conform procedurilor specifice, fără a se înregistra timpi de așteptare.

Recomandări

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a primit la Palatul Administrativ vizita președintelui Consiliului Regional Cernăuți, Mykola Huytor

Administrație

Șoldan a discutat cu șefii Regiunii Cernăuți despre promovarea de noi proiecte comune cu finanțări europene

Administrație

Șoldan a discutat cu șefii Regiunii Cernăuți despre promovarea de noi proiecte comune cu finanțări europene

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a primit la Palatul Administrativ vizita președintelui Consiliului Regional Cernăuți, Mykola Huytor
Haine contrafăcute în valoare de 35.000 de lei, confiscate după un control nocturn printre bagaje, în Vama Siret

Actualitate

Haine contrafăcute în valoare de 35.000 de lei, confiscate după un control nocturn printre bagaje, în Vama Siret

Actualitate

Haine contrafăcute în valoare de 35.000 de lei, confiscate după un control nocturn printre bagaje, în Vama Siret

Haine contrafăcute în valoare de 35.000 de lei, confiscate după un control nocturn printre bagaje, în Vama Siret