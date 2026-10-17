Traficul din vămile de la Siret și Vicovu de Sus, suspendat din nou, vineri după-amiază, pentru o alertă aeriană din Ucraina

Traficul din vămile de la Siret și Vicovu de Sus a fost suspendat din nou, vineri după-amiază, timp de o oră, pentru o alertă aeriană din Ucraina.

Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava a anunțat că, în data de 16 octombrie 2026, traficul prin Punctele de Trecere a Frontierei Siret–Porubne și Vicovu de Sus – Krasnoilsk a fost întrerupt începând cu ora 16.45.

La nivelul punctelor de trecere a frontierei a fost pus în aplicare planul de măsuri pentru evacuarea preventivă a persoanelor civile, dar și a tuturor lucrătorilor care își desfășoară activitatea în punct.

Începând cu ora 17.40, traficul prin Punctele de Trecere a Frontierei Siret și Vicovu de Sus, la frontiera cu Ucraina, a fost reluat în condiții normale.

Autoritățile au transmis că, în prezent, formalitățile de control în cele două puncte de trecere a frontierei se desfășoară in condiții normale, conform procedurilor specifice, fără a se înregistra timpi de așteptare.